Demo NFS: Underground 2 Remake już dostępne. Długi gameplay pokazuje odświeżoną ścigałkę

Fani klasycznego Need for Speed: Underground 2 mogą już pobrać fanowski remake, który powstawał przez kilka lat.

Dokładnie miesiąc temu zespół 2Unreal5Underground pochwalił się najnowszymi szczegółami swojego remake’u Need for Speed: Undeground 2 po ponad rocznej przerwie. Ujawniono wtedy, że prace są na ukończeniu i wkrótce doczekamy się grywalnego dema, które pozwoli sprawdzić grę w akcji. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wersja demonstracyjna odświeżonej wersji klasycznej ścigałki od Electronic Arts została udostępniona. Projekt postanowiła sprawdzić inna grupa modderów, znana jako NostalgiaNexus, która z kolei pracuje nad remake’iem Need for Speed: Most Wanted. Poniżej znajdziecie szczegóły pobrania Need for Speed: Undeground 2 Remake, a także długi film z rozgrywki.

Need for Speed: Undeground 2 Remake – demo już dostępne do pobrania

Demo NFS: Underground 2 Remake znajdziecie na oficjalnym serwerze Discord 2Unreal5Underground w tym miejscu. Następnie kliknijcie w zakładkę Download, gdzie znajdziecie bezpośrednie linki do pobrania próbnej wersji fanowskiego remake’u.