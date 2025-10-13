Zaloguj się lub Zarejestruj

NFS: Underground 2 Remake na nowym gameplayu. Demo projektu otrzymało sporo nowości i usprawnień

Radosław Krajewski
2025/10/13 13:15
0
0

Fani wciąż rozwijają własny remake Need for Speed: Underground 2 na Unreal Engine 5.

Klasyczna odsłona kultowej serii wyścigowej doczekała się nowego życia dzięki niezwykle ambitnemu projektowi fanów. Need for Speed: Underground 2 doczekał się fanowskiego remake’u na Unreal Engine 5 i jeszcze na początku tego roku twórcy udostępnili demo, które przez ostatnie miesiące doczekało się sporo zmian i nowości.

Need for Speed: Underground 2 Remake
Need for Speed: Underground 2 Remake

Need for Speed: Underground 2 Remake – demo doczekało się wielu nowości i usprawnień

Za projekt odpowiada twórca posługujący się pseudonimem apfelbaum. Jego celem jest odtworzenie całej gry, a nie tylko fragmentów. Tym samym w pełnej wersji remake’u dostępna będzie cały tryb kariery do rozegrania.

W tym momencie produkcja nie zawiera jeszcze ruchu ulicznego ani przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Brakuje również elementów destrukcji, które były charakterystyczne dla pierwowzoru. Twórca zapowiada jednak, że te funkcje zostaną dodane w kolejnych aktualizacjach.

GramTV przedstawia:

W najnowszej wersji dema ulepszono fizykę jazdy oraz wprowadzono zupełnie nowy system pogodowy i realistyczny model lakierowania pojazdów. W grze pojawi się również specjalny launcher, który pozwoli pobierać i aktualizować pliki, a także automatycznie weryfikować ich integralność. Wszystkie te zmiany możecie zobaczyć na poniższym filmie z rozgrywki.

Fanowski remake Underground 2 robi wrażenie i pokazuje, dlaczego gra osiągnęła status kultowy. Choć projekt nie ma oficjalnej licencji EA, z każdym kolejnym miesiącem staje się coraz bardziej kompletną i dopracowaną grą. Dla wielu fanów wyścigów może być to spektakularny powrót klasyka w nowoczesnym wydaniu.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/the-need-for-speed-underground-2-unreal-engine-5-fan-remake-looks-better-than-ever/

Tagi:

News
Electronic Arts
gameplay
EA
wyścigi
Need for Speed
remake
samochody
fanowski projekt
Need for Speed: Underground 2
Unreal Engine 5
twórczość fanowska
Need for Speed: Underground 2 Remake
2Unreal5Underground
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112