NFS: Underground 2 Remake na nowym gameplayu. Demo projektu otrzymało sporo nowości i usprawnień

Fani wciąż rozwijają własny remake Need for Speed: Underground 2 na Unreal Engine 5.
Klasyczna odsłona kultowej serii wyścigowej doczekała się nowego życia dzięki niezwykle ambitnemu projektowi fanów. Need for Speed: Underground 2 doczekał się fanowskiego remake’u na Unreal Engine 5 i jeszcze na początku tego roku twórcy udostępnili demo, które przez ostatnie miesiące doczekało się sporo zmian i nowości.
Need for Speed: Underground 2 Remake – demo doczekało się wielu nowości i usprawnień
Za projekt odpowiada twórca posługujący się pseudonimem apfelbaum. Jego celem jest odtworzenie całej gry, a nie tylko fragmentów. Tym samym w pełnej wersji remake’u dostępna będzie cały tryb kariery do rozegrania.
W tym momencie produkcja nie zawiera jeszcze ruchu ulicznego ani przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Brakuje również elementów destrukcji, które były charakterystyczne dla pierwowzoru. Twórca zapowiada jednak, że te funkcje zostaną dodane w kolejnych aktualizacjach.
W najnowszej wersji dema ulepszono fizykę jazdy oraz wprowadzono zupełnie nowy system pogodowy i realistyczny model lakierowania pojazdów. W grze pojawi się również specjalny launcher, który pozwoli pobierać i aktualizować pliki, a także automatycznie weryfikować ich integralność. Wszystkie te zmiany możecie zobaczyć na poniższym filmie z rozgrywki.
Fanowski remake Underground 2 robi wrażenie i pokazuje, dlaczego gra osiągnęła status kultowy. Choć projekt nie ma oficjalnej licencji EA, z każdym kolejnym miesiącem staje się coraz bardziej kompletną i dopracowaną grą. Dla wielu fanów wyścigów może być to spektakularny powrót klasyka w nowoczesnym wydaniu.
