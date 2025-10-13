NFS: Underground 2 Remake na nowym gameplayu. Demo projektu otrzymało sporo nowości i usprawnień

Klasyczna odsłona kultowej serii wyścigowej doczekała się nowego życia dzięki niezwykle ambitnemu projektowi fanów. Need for Speed: Underground 2 doczekał się fanowskiego remake’u na Unreal Engine 5 i jeszcze na początku tego roku twórcy udostępnili demo, które przez ostatnie miesiące doczekało się sporo zmian i nowości.

Need for Speed: Underground 2 Remake – demo doczekało się wielu nowości i usprawnień

Za projekt odpowiada twórca posługujący się pseudonimem apfelbaum. Jego celem jest odtworzenie całej gry, a nie tylko fragmentów. Tym samym w pełnej wersji remake’u dostępna będzie cały tryb kariery do rozegrania.