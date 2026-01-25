Next-genowy Xbox obecny na Developer_Direct? Konsola mogła zostać pokazana podczas prezentacji Forzy Horizon 6

Podczas najnowszego Xbox Developer_Direct jeden z pokazów wzbudził znacznie większe emocje, niż Microsoft prawdopodobnie planował. W trakcie materiału poświęconego Forza Horizon 6 część widzów zwróciła uwagę na element, który szybko stał się przyczyną do spekulacji o nowej generacji konsol Xbox.

Next-genowy Xbox już dostępny dla wewnętrznych studiów Microsoftu?

Chodzi o ujęcia z biura Playground Games, gdzie na biurkach deweloperów można było dostrzec zakryte urządzenia. W branży takie środki ostrożności rzadko są dziełem przypadku i zwykle towarzyszą testom sprzętu, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Sprawę nagłośnił Filip Turczyński, znany między innymi jako twórca pierwszego muzeum Xboksa w Polsce, sugerując, że tajemnicze jednostki mogą mieć związek z nextgenową platformą Microsoftu.