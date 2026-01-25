Zaloguj się lub Zarejestruj

Next-genowy Xbox obecny na Developer_Direct? Konsola mogła zostać pokazana podczas prezentacji Forzy Horizon 6

Radosław Krajewski
2026/01/25 10:00
Dostrzeżono tajemniczy sprzęt, który nie pasuje do Xboxa Series X.

Podczas najnowszego Xbox Developer_Direct jeden z pokazów wzbudził znacznie większe emocje, niż Microsoft prawdopodobnie planował. W trakcie materiału poświęconego Forza Horizon 6 część widzów zwróciła uwagę na element, który szybko stał się przyczyną do spekulacji o nowej generacji konsol Xbox.

Xbox
Xbox

Next-genowy Xbox już dostępny dla wewnętrznych studiów Microsoftu?

Chodzi o ujęcia z biura Playground Games, gdzie na biurkach deweloperów można było dostrzec zakryte urządzenia. W branży takie środki ostrożności rzadko są dziełem przypadku i zwykle towarzyszą testom sprzętu, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Sprawę nagłośnił Filip Turczyński, znany między innymi jako twórca pierwszego muzeum Xboksa w Polsce, sugerując, że tajemnicze jednostki mogą mieć związek z nextgenową platformą Microsoftu.

Warto jednak zachować dystans do tej teorii. Zakryty sprzęt wcale nie musi oznaczać zupełnie nowej konsoli i równie dobrze może chodzić o devkity obecnej generacji, czy wczesne prototypy kolejnego sprzętu. Producenci wielokrotnie udowadniali, że potrafią ukrywać nawet drobne detale, by uniknąć niekontrolowanych przecieków.

Spekulacje podsycają jednak krążące od miesięcy plotki o tym, że nowy Xbox mógłby trafić do twórców już w przyszłym roku. Gdyby tak było, zespoły odpowiedzialne za flagowe marki, takie jak Forza Horizon 6 czy Fable, z pewnością znalazłyby się w gronie pierwszych testerów. Nie można też wykluczyć, że widoczne na nagraniach urządzenia były po prostu bardzo wydajnymi komputerami PC, przygotowanymi do pracy z nowymi narzędziami i wersjami gry.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:40

Albo sobie je okleili. Pamiętam jak w jednej firmie pracownicy mieli tablice z grafiti które mówiło "jeb*ć biedę". To był taki "projekt biura" gęsie parę osób które potrafiło robić takie rzeczy zrobili fragment tego "dzieła". 

Firma miała mieć sesje zdjęciową. Więc zakryli tablice. Oczywiście były pytania to mówili że to super tajny projekt. 




