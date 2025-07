NewDad zapowiada nowy album "Altar”. Posłuchajcie singla "Roobosh”

Chciałam, żeby na albumie znalazł się jeden numer, w którym będę mogła po prostu wykrzyczeć wszystko, co mnie wkurza. Kobiety też się złoszczą, ale oczekuje się od nas, że będziemy tłumić gniew. W tym kawałku pozwoliłam sobie na to, żeby po prostu dać temu upust. Chciałam móc ponarzekać, pokrzyczeć, czasem wszyscy tego potrzebujemy. A przy okazji to była świetna zabawa, w końcu dałam sobie pozwolenie na gniew, którego zwykle nie dopuszczam.