New Game+ Showcase już w przyszłym tygodniu. Na nowym pokazie zobaczymy 45 gier

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną zarówno gry niezależne, jak i produkcje AAA.
Zgodnie z zapowiedziami w styczniu odbędzie się kolejna edycja Xbox Developer_Direct. Okazuje się jednak, że pokaz Microsoftu nie będzie jedynym wartym uwagi wydarzeniem w pierwszym miesiącu 2026 roku. W sieci pojawiła się bowiem zapowiedź prezentacji New Game+ Showcase, na której zobaczymy kilkadziesiąt gier.
New Game+ Showcase to nowy pokaz gier, który odbędzie się na samym początku 2026 roku
New Game+ Showcase odbędzie się już 8 stycznia 2026 roku, a więc za nieco ponad tydzień. Organizatorzy zapowiadają, że w trakcie wspomnianego wydarzenia zaprezentowanych zostanie aż 45 gier. Zgodnie z przekazanymi informacjami na pokazie pojawią się zarówno tytuły niezależne, jak i produkcje AAA.
Organizatorzy nie ujawnili niestety żadnych konkretnych tytułów. Nie wiemy więc, jakie dokładnie gry zostaną zaprezentowane podczas New Game+ Showcase. Zapowiedziano jedynie, że na styczniowym pokazie możemy spodziewać się zarówno nieznanych wcześniej gier, jak i „nowych treści” dotyczących wcześniej ujawnionych produkcji, w tym m.in. nowych fragmentów rozgrywki, ekskluzywnych wywiadów czy zwiastunów.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że New Game+ Showcase będzie można śledzić na żywo m.in. na YouTube. Jednocześnie zapowiedziano, że styczniowy pokaz nie będzie „jednorazowym strzałem”. Można więc założyć, że organizatorzy planują cykliczne wydarzenia poświęcone grom wideo.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!