New Game+ Showcase już w przyszłym tygodniu. Na nowym pokazie zobaczymy 45 gier

Zgodnie z zapowiedziami w styczniu odbędzie się kolejna edycja Xbox Developer_Direct. Okazuje się jednak, że pokaz Microsoftu nie będzie jedynym wartym uwagi wydarzeniem w pierwszym miesiącu 2026 roku. W sieci pojawiła się bowiem zapowiedź prezentacji New Game+ Showcase, na której zobaczymy kilkadziesiąt gier.

New Game+ Showcase to nowy pokaz gier, który odbędzie się na samym początku 2026 roku

New Game+ Showcase odbędzie się już 8 stycznia 2026 roku, a więc za nieco ponad tydzień. Organizatorzy zapowiadają, że w trakcie wspomnianego wydarzenia zaprezentowanych zostanie aż 45 gier. Zgodnie z przekazanymi informacjami na pokazie pojawią się zarówno tytuły niezależne, jak i produkcje AAA.