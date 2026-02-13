Team Ninja odkurza Dead or Alive. Nowa część już w produkcji

To wszystko wiemy dzięki niedawnemu State of Play. To właśnie tam zaprezentowano nadchodzące nowości związane z...
Dead or Alive powraca z nową zawartością i nową grą
...Dead or Alive. Wydawca serii, Koei Tecmo, oficjalnie potwierdził, iż rozpoczęły się prace nad nową odsłoną. Ta nie otrzymała jeszcze żadnego konkretnego tytułu i generalnie poza teaserem oraz informacją, że powstaje z myślą o PlayStation 5 nie było żadnych konkretów. Niemniej wydaje się, że to idealny moment, by powrócić do cyklu. Wszak ten w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.
