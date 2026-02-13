Zaloguj się lub Zarejestruj

Team Ninja odkurza Dead or Alive. Nowa część już w produkcji

Maciej Petryszyn
2026/02/13 23:00
Team Ninja w ostatnich latach zdecydowanie nie narzeka na brak zajęć. Mimo to znalazł czas, by ponownie pochylić się nad jedną ze swoich klasycznych marek.

To wszystko wiemy dzięki niedawnemu State of Play. To właśnie tam zaprezentowano nadchodzące nowości związane z...

Dead or Alive
Dead or Alive

Dead or Alive powraca z nową zawartością i nową grą

...Dead or Alive. Wydawca serii, Koei Tecmo, oficjalnie potwierdził, iż rozpoczęły się prace nad nową odsłoną. Ta nie otrzymała jeszcze żadnego konkretnego tytułu i generalnie poza teaserem oraz informacją, że powstaje z myślą o PlayStation 5 nie było żadnych konkretów. Niemniej wydaje się, że to idealny moment, by powrócić do cyklu. Wszak ten w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, poza tym twórcy postanowili jeszcze wrócić do ostatniego jak dotychczas przedstawiciela marki. W ten sposób otrzymaliśmy Dead or Alive 6 Last Round, które dostępne będzie zarówno w wersji darmowej, jak i płatnej. Posiadacze tej bezpłatnej otrzymają na premierę 4 postacie do wyboru, aczkolwiek deweloperzy przewidują rotację bohaterów. Z kolei edycja płatna to 24 podstawowe postacie oraz 5, które dotychczas dostępne były jedynie w formie DLC. W Last Round zagramy już 25 czerwca 2026.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/a-new-dead-or-alive-game-is-in-the-works/1100-6538160/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

