Team Ninja odkurza Dead or Alive. Nowa część już w produkcji

Team Ninja w ostatnich latach zdecydowanie nie narzeka na brak zajęć. Mimo to znalazł czas, by ponownie pochylić się nad jedną ze swoich klasycznych marek.

To wszystko wiemy dzięki niedawnemu State of Play. To właśnie tam zaprezentowano nadchodzące nowości związane z...

Dead or Alive powraca z nową zawartością i nową grą

...Dead or Alive. Wydawca serii, Koei Tecmo, oficjalnie potwierdził, iż rozpoczęły się prace nad nową odsłoną. Ta nie otrzymała jeszcze żadnego konkretnego tytułu i generalnie poza teaserem oraz informacją, że powstaje z myślą o PlayStation 5 nie było żadnych konkretów. Niemniej wydaje się, że to idealny moment, by powrócić do cyklu. Wszak ten w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.