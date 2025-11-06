New Found Glory wydają nowy singiel "Treat Yourself” z nadchodzącego albumu "Listen Up!”

Zespół New Found Glory zaprezentował nowy singiel “Treat Yourself”, pochodzący z zapowiedzianego albumu “Listen Up!”, którego premiera została wyznaczona na 20 lutego 2026 roku. To już trzeci ujawniony utwór z nadchodzącej płyty. “Treat Yourself” to energiczny, szybki numer, niosący przesłanie o większej życzliwości wobec samego siebie w trudnych momentach.

To szybki kawałek w bardziej westcoastowym, punkowym klimacie. Opowiada o tym, jak ludzie są dla siebie bardzo surowi, zwłaszcza gdy chodzi o błędy czy porażki. Wiele z tego bierze się z fałszywych oczekiwań narzucanych przez otoczenie. Często zapominamy o tym, ile trudnych chwil udało nam się już w życiu pokonać. To powinno być dowodem na to, że potrafimy poradzić sobie dalej. Czasem sami jesteśmy dla siebie największą przeszkodą. Musimy nauczyć się traktować siebie lepiej. Musimy zadbać o siebie.

“Listen Up!” będzie pierwszym pełnowymiarowym albumem zespołu od prawie sześciu lat. Płyta opowiada o odporności, nadziei i sile trwania mimo przeciwności. W ostatnim czasie New Found Glory intensywnie koncertowali. Latem wyruszyli w trasę “Supercharged: Worldwide In ’25” razem z The Offspring i Jimmy Eat World, wystąpili także na Epcot International Food And Wine Festival, a następnie zakończyli trasę po Wielkiej Brytanii z gośćmi Real Friends i Koyo. Jeszcze w tym roku zagrają na australijskim festiwalu Good Things, a w 2026 odwiedzą Indonezję podczas Hammersonic.

Zespół z Coral Springs na Florydzie, założony w 1997 roku, zbliża się do 30-lecia działalności, wciąż zachowując energię i pasję. Gilbert podkreśla, że “Listen Up!” to album szczególnie osobisty: