Zaloguj się lub Zarejestruj

New Found Glory wydają nowy singiel "Treat Yourself” z nadchodzącego albumu "Listen Up!”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 17:00
0
0

Możecie już posłuchać nowego singla “Treat Yourself” zespołu New Found Glory.

Zespół New Found Glory zaprezentował nowy singiel “Treat Yourself”, pochodzący z zapowiedzianego albumu “Listen Up!”, którego premiera została wyznaczona na 20 lutego 2026 roku. To już trzeci ujawniony utwór z nadchodzącej płyty. “Treat Yourself” to energiczny, szybki numer, niosący przesłanie o większej życzliwości wobec samego siebie w trudnych momentach.

New Found Glory
New Found Glory

Nowy singiel od New Found Glory

Gitarzysta zespołu, Chad Gilbert powiedział:

To szybki kawałek w bardziej westcoastowym, punkowym klimacie. Opowiada o tym, jak ludzie są dla siebie bardzo surowi, zwłaszcza gdy chodzi o błędy czy porażki. Wiele z tego bierze się z fałszywych oczekiwań narzucanych przez otoczenie. Często zapominamy o tym, ile trudnych chwil udało nam się już w życiu pokonać. To powinno być dowodem na to, że potrafimy poradzić sobie dalej. Czasem sami jesteśmy dla siebie największą przeszkodą. Musimy nauczyć się traktować siebie lepiej. Musimy zadbać o siebie.

“Listen Up!” będzie pierwszym pełnowymiarowym albumem zespołu od prawie sześciu lat. Płyta opowiada o odporności, nadziei i sile trwania mimo przeciwności. W ostatnim czasie New Found Glory intensywnie koncertowali. Latem wyruszyli w trasę “Supercharged: Worldwide In ’25” razem z The Offspring i Jimmy Eat World, wystąpili także na Epcot International Food And Wine Festival, a następnie zakończyli trasę po Wielkiej Brytanii z gośćmi Real Friends i Koyo. Jeszcze w tym roku zagrają na australijskim festiwalu Good Things, a w 2026 odwiedzą Indonezję podczas Hammersonic.

Zespół z Coral Springs na Florydzie, założony w 1997 roku, zbliża się do 30-lecia działalności, wciąż zachowując energię i pasję. Gilbert podkreśla, że “Listen Up!” to album szczególnie osobisty:

Zrozumieliśmy, jak bardzo mamy szczęście. Każdy z nas przeszedł przez naprawdę trudne momenty. Teksty na tym albumie są bardziej świadome i znaczące. To pozytywna odskocznia, coś, co ma dać siłę słuchaczom.

GramTV przedstawia:

Duch płyty kształtowała także trwająca walka Gilberta z agresywną, przerzutową odmianą raka oraz długoletnie relacje między członkami zespołu, wokalistą Jordanem Pundikiem, basistą Ianem Grushką oraz perkusistą Cyrusem Bolookim. Początkowe prace nad materiałem odbywały się głównie w domu Gilberta w okolicach Nashville, gdzie muzycy wspólnie dopracowywali riffy i struktury utworów, czerpiąc inspirację z klasyków w stylu “My Friends Over You” czy “All Downhill From Here”.

Tracklista “Listen Up!”:

  • Boom Roasted
  • 100%
  • Laugh It Off
  • A Love Song
  • Beer and Blood Stains
  • Medicine
  • Treat Yourself
  • Dream Born Again
  • You Got This
  • Frankenstein's Monster

Źródło:https://blabbermouth.net/news/new-found-glory-releases-new-single-treat-yourself-from-upcoming-listen-up-album

Tagi:

Muzyka
muzyka
piosenka
utwór
muzyka rockowa
nowy singiel
zespół rockowy
nowy album
singiel
zespół muzyczny
nowy utwór
muzyka punkowa
muzyka punk rockowa
zespół punkowy
zespół punkrockowy
New Found Glory
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112