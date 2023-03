Ostatnie doniesienia okazały się prawdziwe. W internetowym sklepie GOG udostępniono dziś kolejną grę całkowicie za darmo. Jest nią karcianka pod tytułem Neurodeck: Psychological Deckbuilder . Zainteresowani mogą dodawać ją do swoich bibliotek bez żadnych dodatkowych opłat. Promocja potrwa do 27 marca do godziny 15:00 czasu polskiego.

Kolejna darmowa gra w sklepie GOG