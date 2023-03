Następna darmowa gra na GOG ujawniona. Wyciekł tytuł kolejnego prezentu na PC

Podczas Wiosennych Wyprzedaży na GOG-u sklep rozda łącznie cztery gry za darmo. Pierwszą z nich udostępniono w poniedziałek, ale promocja niestety już się zakończyła. Jeżeli nie zdążyliście odebrać darmowej produkcji, to jutro otrzymacie kolejną szansę z innym tytułem. GOG nie ogłasza, jaka gra zostanie zaoferowana graczom w ramach prezentu, ale niezawodny billbil-kun poinformował, że tym razem w sklepie odbierzecie Neurodeck: Psychological Deckbuilder.

Produkcja studia TavroxGames zadebiutowała w marcu 2021 roku. Neurodeck: Psychological Deckbuilder jest strategiczną grą karcianą z elementami RPG. Podczas zabawy tworzymy swoją własną talię kart, aby pokonać kolejnych przeciwników. Przemierzając podziemne labirynty, zbieramy kolejne karty, a także rozwijamy naszą postać, aby skuteczniej prowadzić pojedynki.

Następna darmowa gra w sklepie GOG.com

Jeżeli wyciek od billbil-kuna okaże się prawdziwy, to już jutro o godzinie 15:00 gracze będą mogli odebrać darmowe Neurodeck: Psychological Deckbuilder. Gdy tylko gra będzie dostępna do odebrania, bezzwłocznie Was o tym poinformujemy.