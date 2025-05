Netflix zaskakuje widzów - planuje kontynuować aż osiem oryginalnych programów, ale tego JEDNEGO nie przedłuży

Netflix po raz kolejny zaskoczył widzów. Podczas corocznej prezentacji Upfronts ogłoszono, że aż osiem oryginalnych seriali serwisu streamingowego zostanie oficjalnie kontynuowanych, co oznacza łącznie dziewięć nowych sezonów, które pojawią się w najbliższych latach. W czasach, gdy Netflix słynie raczej z przedwczesnych kasacji popularnych produkcji, taka fala odnowień to prawdziwe święto dla fanów. Co znalazło się na liście? Sporo tytułów, ale jednego, najważniejszego, zabrakło.

Netflix zapowiada powrót aż ośmiu seriali i programów

Największym (choć niezbyt zaskakującym) ogłoszeniem jest kontynuowanie Bridgertonów do aż dwóch kolejnych sezonów. Po zaplanowanej premierze sezonu czwartego sezonu w 2026 roku, serial otrzyma także sezon piąty i szósty. To jasny sygnał, że Netflix wiąże długofalowe plany z tą drogą, kostiumową produkcją, która – mimo wysokich kosztów – niezmiennie przyciąga miliony widzów.

Powracają dramaty i komedie