Netflix zaskakuje i ujawnia teaser filmu Pewnego razu w… Hollywood 2

Podczas tegorocznego Super Bowl Netflix zaskoczył widzów krótką, zupełnie nieoczekiwaną zapowiedzią filmu o Cliffie Boothie – kultowej postaci granej przez Brada Pitta w Pewnego razu… w Hollywood Quentina Tarantino. To pierwszy oficjalny sygnał, że projekt faktycznie pojawi się w tym roku na ekranach, choć do tej pory platforma konsekwentnie milczała na jego temat.

Pewnego razu w… Hollywood 2 z pierwszym zwiastunem

Film, reżyserowany przez Davida Finchera, roboczo nosi tytuł The Adventures of Cliff Booth i ma być luźną kontynuacją historii rozgrywającej się kilka lat po wydarzeniach z filmu Tarantino. Teaser mocno stawia na klimat retro: Cliff Booth popija drinka w barze, krąży po mrocznych zakamarkach planu filmowego, a w jednej z bardziej znaczących scen spokojnie odkłada… Oscara na biurko. W montażu pojawiają się też migawkowe, celowo ocenzurowane ujęcia nagości, broni, papierosów i wulgarnych gestów – puszczenie oka do widza w stylu starego Hollywood.