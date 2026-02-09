Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix zaskakuje i ujawnia teaser filmu Pewnego razu w… Hollywood 2

Jakub Piwoński
2026/02/09 10:30
W roli głównej Brad Pitt. Za kamerą nie stoi jednak Quentin Tarantino, a David Fincher.

Podczas tegorocznego Super Bowl Netflix zaskoczył widzów krótką, zupełnie nieoczekiwaną zapowiedzią filmu o Cliffie Boothie – kultowej postaci granej przez Brada Pitta w Pewnego razu… w Hollywood Quentina Tarantino. To pierwszy oficjalny sygnał, że projekt faktycznie pojawi się w tym roku na ekranach, choć do tej pory platforma konsekwentnie milczała na jego temat.

Pewnego razu w… Hollywood 2 z pierwszym zwiastunem

Film, reżyserowany przez Davida Finchera, roboczo nosi tytuł The Adventures of Cliff Booth i ma być luźną kontynuacją historii rozgrywającej się kilka lat po wydarzeniach z filmu Tarantino. Teaser mocno stawia na klimat retro: Cliff Booth popija drinka w barze, krąży po mrocznych zakamarkach planu filmowego, a w jednej z bardziej znaczących scen spokojnie odkłada… Oscara na biurko. W montażu pojawiają się też migawkowe, celowo ocenzurowane ujęcia nagości, broni, papierosów i wulgarnych gestów – puszczenie oka do widza w stylu starego Hollywood.

Zdjęcia wyraźnie nawiązują do nieco mroczniejszego tonu filmów Davida Finchera. Epizodycznie w zapowiedzi pojawiają się Elizabeth Debicki i Yahya Abdul-Mateen II, wystylizowani na gwiazdy złotej ery kina. Całość kończy się enigmatycznym „Coming Soon” – bez daty premiery i nawet bez oficjalnie potwierdzonego tytułu.

Projekt będzie trzecim filmem Finchera dla Netflixa po Mank i Zabójcy. Według wcześniejszych doniesień premiera była rozważana na lato 2026 roku, choć obecnie coraz częściej mówi się o debiucie jesiennym. Jedno jest pewne: powrót Cliffa Bootha, zapowiedziany w tak widowiskowych okolicznościach, już teraz rozpala wyobraźnię fanów kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/8/surprise-cliff-booth-teaser-released-by-netflix

