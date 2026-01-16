Kontynuacja Pewnego razu... w Hollywood została już nakręcona. Premiera jeszcze w 2026?

Zdjęcia do wyczekiwanego projektu Davida Finchera, opartego na postaci Cliffa Bootha z Pewnego razu… w Hollywood, dobiegły końca. Kamery ruszyły w lipcu 2025 roku, a po prawie sześciu miesiącach reżyser zakończył pracę na planie. Na razie roboczy tytuł filmu brzmi The Adventures of Cliff Booth, choć Netflix jeszcze nie umieścił go swoich planach na rok 2026.

W filmie wystąpią Brad Pitt jako tytułowy bohater, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Barry Livingston i inni. Akcja ma rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach z filmu Quentina Tarantino. Operator zdjęć Erik Messerschmidt zastąpił Roberta Richardsona, który pracował przy Pewnego razu… w Hollywood.

To był zaszczyt mieć tak niesamowity zespół mieszkający i oddychający w naszym studiu przez większą część ubiegłego roku. To była klasa mistrzowska w absolutnie każdej dziedzinie. Zapowiada się dobrze.

Ciekawostką jest, że na zdjęciu z planu opublikowanym przez Landa na klapsie widnieje napis Teleplay, przy nazwisku Quentin Tarantino. To wzbudziło spekulacje, czy projekt Finchera faktycznie może przybrać formę serialu telewizyjnego, a nie filmu kinowego. Z tego, co wynika z dostępnych informacji, wydaje się to mało prawdopodobne, jednak pytanie o użycie tego słowa pozostaje otwarte i pobudza wyobraźnię fanów.

Według doniesień Variety premiera filmu planowana jest na lato 2026, choć Netflix wciąż nie umieścił go w oficjalnym harmonogramie. Na razie szczegóły fabuły pozostają nieujawnione, a jedyną pewną informacją jest, że Cliff Booth ponownie znajdzie się w centrum historii – tym razem w solowej przygodzie Finchera.