Rick i Morty powracają. Pierwszy rzut okiem na 9. sezon

Maciej Petryszyn
2026/02/08 19:30
0
0

Minęło 8 miesięcy od momentu, gdy zakończył się 8. sezon serialu Rick i Morty. Co zatem słuchać u zwariowanej pary kosmicznych awanturników?

Ano sprawy mają się dobrze, bo 9. sezon powstaje. Ba, twórcy postanowili nawet podzielić się pewną porcją nowych kadrów.

Rick i Morty
Rick i Morty

Co szykują dla nas Rick i Morty?

Adult Swim opublikowało trwający niespełna 2 i pół minuty materiał, którego forma jest dość nietypowa. Nie ma bowiem tutaj mowy o w pełni dopracowanym wizualnie fragmencie, a bardziej swego rodzaju szkicu, w którym na przebywające na białym tle postacie składają się głównie ich kontury. Nie zabrakło jednak dubbingu.

Widzimy więc scenę, w której cała rodzina Smithów przebywa w gabinecie Dyrektora Waginy, który informuje o wydaleniu Morty’ego i Summer ze szkoły. Wtedy na scenę poprzez ikoniczny portal wkracza Rick, który zamienia dyrektora w ogromną marchew – bo dlaczego nie. Co jest zresztą skuteczne, bo rodzeństwo Smithów jednak zachowuje miejsce w placówce.

GramTV przedstawia:

Data premiery 9. sezonu Ricka i Morty’ego nie jest na ten moment znana. Wiemy natomiast, że na nim opowieść na pewno się nie zakończy. Już jakiś czas temu Adult Swim przedłużyło serial animowany o kolejne odsłony, których ma być w sumie aż 12. Tym samym R&M stało się jedną z najdłużej emitowanych oryginalnych serii od AS.

Ale na nowych odcinkach rozwój uniwersum także się nie zatrzyma. Powstać ma wszak spin-off opowiadający o losach Prezydenta Curtisa, któremu głosu ponownie użyczy Keith David. Przywódca Stanów Zjednoczonych to postać regularnie pojawiająca się w odcinkach Ricka i Morty’ego. Teraz otrzyma on więc własne show, w którym udział wezmą też Stephanie Beatriz oraz Jim Rash.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

