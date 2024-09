Netflix zamieni Zmierzch w serial animowany

Scenarzystką i producentką wykonawczą tego projektu będzie Sinead Daly, która wcześniej pracowała przy takich produkcjach jak Get Down czy Wychowane przez wilki. Samą produkcją zajmuje się wytwórnia Lionsgate, odpowiedzialna także za wcześniejsze filmy z serii Zmierzch i dzierżąca do nich prawa. Nie wiadomo jeszcze, czy odtwórcy głównych ról w filmach, Robert Pattinson i Kristen Stewart, użyczą głosów swym postaciom.

To nie pierwszy raz, gdy Netflix przetwarza popularną markę i zamienia ją w animację. Wielkim sukcesem okazał się serial Arcane, adaptujący grę League of Legends. Już wkrótce zaprezentowana zostanie także animowana wersja przygód Lary Crof. Z kolei od niedawna, na platformie Netflix, dostępny jest serial Terminator Zero. W przygotowaniach była też animowana wersja gry Diablo, ale najwyraźniej, Netflix nie jest już zainteresowany projektem.