Lara Croft wyrusza w kolejną misję. Nowy zwiastun Tomb Raidera od Netflixa

Jeszcze w tym roku doczekamy się powrotu Lary Croft w nowej produkcji. Mowa o animowanym serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft od Netflixa, który przed dwoma miesiącami zyskała datę premiery i nowy zwiastun. Teraz platforma udostępniła kolejny materiał promocyjny z animacji, który prezentuje nową przygodę tytułowej bohaterki. Archeolożka rozpocznie wyprawę, aby złapać złodzieja cennego chińskiego artefaktu. Produkcja zapowiada się obiecująco, więc żaden fan Tomb Raidera nie może przejść obok tego serialu obojętnie. Najnowszy zwiastun obejrzycie poniżej.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft – nowy zwiastun animacji Netflixa

Akcja Tomb Raider: Legenda Lary Croft rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w ostatniej trylogii Crystal Dynamics, składającej się z Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Lara opuszcza swoich przyjaciół i wyrusza samotnie na coraz bardziej niebezpieczne wyprawy. Jednak bohaterka będzie zmuszona wrócić w rodzinne strony, gdy z posiadłości rodu Croftów zostanie skradziony potężny chiński artefakt przez złodzieja z nieprawdopodobnymi powiazaniami osobistymi z Larą. Jej śmiała pogoń zabierze ją w przygodę dookoła świata i do głębi zapomnianych grobowców, gdzie będzie zmuszona zmierzyć się ze swoim prawdziwym ja i zdecydować, jaką bohaterką chce być.