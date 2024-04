Serial Diablo byłby hitem? Blizzard wierzy, że ekranizacja odniosłaby sukces

Już kilka dni temu Amazon potwierdził, że Fallout otrzyma 2. sezon. Ekranizacja kultowej serii studia Bethesda zebrała bardzo dobre recenzje i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród widzów. Tymczasem Rod Fergusson – główny menedżer marki Diablo – uważa, że serialowa adaptacja popularnego cyklu Blizzarda również mogłaby odnieść duży sukces.

Blizzard wierzy, że serial Diablo powtórzyłby sukces The Last of Us i Fallouta

Fergusson udzielił wywiadu redakcji Windows Central, w którego trakcie omawiano przyszłość serii Diablo. Podczas rozmowy deweloper został natomiast zapytany, czy ekranizacja wspomnianego cyklu miałaby szansę odnieść podobny sukces, co serialowe adaptacje Fallouta czy The Last of Us. Przedstawiciel Blizzarda nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ – jak sam podkreśla – w marce drzemie potencjał.