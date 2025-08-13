Reżyser 47 roninów miał zrobić science fiction dla Netflixa, a jest spłukany. Oskarżono go o pranie pieniędzy

Carl Rinsch, znany z reżyserii nieudanej superprodukcji 47 roninów, miał otrzymać od Netflixa 61 milionów dolarów na realizację epickiego filmu science fiction Podbój. Projekt nigdy jednak nie powstał, a władze federalne oskarżyły go o wyłudzenie 11 milionów dolarów oraz pranie pieniędzy. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Jak informuje Deadline, na miesiąc przed procesem Rinsch jest „spłukany” i „bez dochodów”. Jego obrońcy z urzędu poinformowali sąd, że nie stać go nawet na podróż z Los Angeles do Nowego Jorku na rozprawę wstępną. Sędzia Jed Rakoff zobowiązał Służbę Marszałkowską Stanów Zjednoczonych do pokrycia kosztów jego transportu. Proces, pierwotnie zaplanowany na wrzesień, rozpocznie się 2 grudnia 2025 roku. Wśród potencjalnych świadków wymieniani są byli dyrektorzy Netflixa, współprezesi Ted Sarandos i Greg Peters, Cindy Holland oraz Keanu Reeves.