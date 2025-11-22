Netflix kasuje aż 3 oryginalne seriale. W tym wielki hit od znanego twórcy

Te trzy produkcje nie powrócą z nowymi sezonami.

Pojawiły się niespodziewane wieści dla wszystkich subskrybentów Netlfixa. Według najnowszych doniesień Netflix podjął decyzję o zakończeniu aż trzech swoich oryginalnych seriali. Na liście skasowanych produkcji znajduje się Zmierzch bogów od Zacka Snydera, który został anulowany po zaledwie jednym sezonie i to pomimo tego, że finał pozostawił widzów z dokończonymi wątkami. Netflix – kasuje trzy oryginalne seriale, w tym Zmierzch bogów od Zacka Snydera Pierwsza odsłona serialu kończy się odkryciem, że to Loki stał za wydarzeniami, które popchnęły Sigrid swojej zemsty. Śmierć Baldura zapowiada z kolei nadchodzący Ragnarök, co wyraźnie sugerowało, że twórcy przygotowywali grunt pod ciąg dalszy historii.

Jak podaje serwis What’s On Netflix, decyzja platformy została oparta wyłącznie na wynikach oglądalności. Produkcja nie osiągnęła takiego zainteresowania na świecie, jakiego oczekiwano. To kolejny projekt Snydera dla Netflixa, który nie doczeka się kontynuacji. Podobny los mają spotkać również planowane rozszerzenia uniwersów Armia umarłych oraz Rebel Moon. Również zapowiedziany wcześniej sensacyjny film LAPD został odsunięty na dalszy plan. Zmierzch bogów to ośmioodcinkowy projekt współtworzony przez Stone Quarry Animation należące Snydera oraz francuskie studio Xilam Animation. Scenarzystą głównym był Eric Carrasco. Serial opowiada historię śmiertelnego króla Leifa, którego na polu bitwy ratuje wojowniczka Sigrid. Ich miłość i przyszłe wspólne życie zostają jednak brutalnie przerwane w noc ślubu przez Thora. Od tego momentu para wraz z grupą towarzyszy wyrusza na krwawą wyprawę, aby dokonać zemsty na bogach i demonach, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie zapłacić. Kolejnym z kasowanych tytułów są Eksplodujące kotki, czyli serial oparty na popularnej grze karcianej. Produkcja trafiła na platformę w lipcu 2024 roku i przedstawiała komediową historię z przedmieść, gdzie Bóg i Diabeł, zamknięci w kocich ciałach, wikłają zwykłą rodzinę w swoją kosmiczną rywalizację. W obsadzie głosowej znaleźli się między innymi: Tom Ellis, Lucy Liu, Abraham Lim, Ally Maki, Mark Proksch oraz Sasheer Zamata.

GramTV przedstawia:

Ostatnim z anulowanym seriali jest Good Times. Serial podzielił widzów, część z nich uznała go za niezrozumiany i eksperymentalny, a inni zarzucali powielanie krzywdzących stereotypów. Produkcja z głosami J.B. Smoove’a, Marsai Martin, Yvette Nicole Brown oraz Jaya Pharoaha przez chwilę gościła w amerykańskim top 10 i zebrała łącznie 5,4 miliona wyświetleń do połowy 2025 roku. Wynik okazał się jednak zbyt niski, aby zainwestować w kontynuację. Netflix uspokaja jednocześnie fanów animacji. W planach jest bardzo bogaty katalog nowych projektów i kontynuacji. W najbliższym czasie pojawią się między innymi brytyjskie Alley Cats autorstwa Ricky’ego Gervaisa oraz Living The Dream. W produkcji znajdują się także Strip Law, The One Piece, Magic The Gathering, Midnight Sun, Stranger Things: Tales from 85, Mating Season, Clash of Clans, Ghostbusters, Motel Transylvania oraz animowany Minecraft Nie zabraknie również powrotów. W grudniu zadebiutuje kolejny sezon Tomb Raider, a w 2026 roku na platformę wróci Devil May Cry. Widownię czekają też nowe odsłony takich seriali jak Cyberpunk: Edgerunners, Long Story Short, Haunted Hotel, Splinter Cell: Deathwatch oraz Niebieskooki samuraj. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.