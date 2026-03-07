Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit Netflix wrócił w czwartym sezonie i znów jest na szczycie oglądalności. A pozytywne oceny tylko to wzmacniają

Jakub Piwoński
2026/03/07 08:00
Bridgertonowie wrócili z nowymi odcinkami. Z przytupem.

Czwarty sezon jednego z największych serialowych hitów Netfliksa znów przyciąga widzów. Pod koniec lutego platforma udostępniła drugą część najnowszej odsłony Bridgertonów, a produkcja ponownie trafiła na szczyt zestawień oglądalności. Według danych FlixPatrol, serwisu analizującego popularność platform streamingowych, serial jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją w ofercie Netfliksa. I chyba nie ma w tym nic dziwnego.

Bridgertonowie
Bridgertonowie

Bridgertonowie – sezon 4. ponownie na liście hitów Netflix

Przypomnijmy, że Bridgertonowie to kostiumowy dramat romantyczny oparty na bestsellerowych powieściach Julii Quinn. Serial od debiutu w 2020 roku należy do najważniejszych marek platformy, łącząc opowieści o miłosnych intrygach z życiem brytyjskiej arystokracji epoki regencji. Czwarty sezon kontynuuje tę formułę, skupiając się tym razem na historii Benedicta Bridgertona i Sophie Baek, których relacja rozwija się na tle skomplikowanych relacji rodzinnych i społecznych konwenansów.

Pierwsza część sezonu zadebiutowała pod koniec stycznia, a druga połowa odcinków została udostępniona 26 lutego. W tygodniu premiery nowych epizodów serial osiągnął około 28 milionów wyświetleń, co pozwoliło mu powrócić na szczyt zestawień platformy.

GramTV przedstawia:

Twórcą serialu jest Chris Van Dusen, a za produkcję odpowiada Shondaland, czyli studio Shondy Rhimes. W czwartej odsłonie w głównych rolach pojawiają się m.in. Luke Thompson jako Benedict Bridgerton oraz Yerin Ha w roli Sophie Baek. W obsadzie znajdują się również Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie czy Golda Rosheuvel.

Krytycy przyjęli nowy sezon stosunkowo dobrze. Według serwisu Rotten Tomatoes czwarta odsłona serialu ma około 82% pozytywnych recenzji, co potwierdza stabilną pozycję produkcji wśród najlepiej ocenianych seriali romantycznych Netfliksa. Choć Bridgertonowie nie osiągają rekordów porównywalnych z największymi fenomenami platformy, takimi jak Stranger Things czy Squid Game, produkcja pozostaje jedną z kluczowych marek Netfliksa.

Źródło:https://flixpatrol.com/top10/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




