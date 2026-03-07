Hit Netflix wrócił w czwartym sezonie i znów jest na szczycie oglądalności. A pozytywne oceny tylko to wzmacniają

Czwarty sezon jednego z największych serialowych hitów Netfliksa znów przyciąga widzów. Pod koniec lutego platforma udostępniła drugą część najnowszej odsłony Bridgertonów, a produkcja ponownie trafiła na szczyt zestawień oglądalności. Według danych FlixPatrol, serwisu analizującego popularność platform streamingowych, serial jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją w ofercie Netfliksa. I chyba nie ma w tym nic dziwnego.

Bridgertonowie – sezon 4. ponownie na liście hitów Netflix

Przypomnijmy, że Bridgertonowie to kostiumowy dramat romantyczny oparty na bestsellerowych powieściach Julii Quinn. Serial od debiutu w 2020 roku należy do najważniejszych marek platformy, łącząc opowieści o miłosnych intrygach z życiem brytyjskiej arystokracji epoki regencji. Czwarty sezon kontynuuje tę formułę, skupiając się tym razem na historii Benedicta Bridgertona i Sophie Baek, których relacja rozwija się na tle skomplikowanych relacji rodzinnych i społecznych konwenansów.