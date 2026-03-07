Hit Netflix wrócił w czwartym sezonie i znów jest na szczycie oglądalności. A pozytywne oceny tylko to wzmacniają

Bridgertonowie wrócili z nowymi odcinkami. Z przytupem.
Czwarty sezon jednego z największych serialowych hitów Netfliksa znów przyciąga widzów. Pod koniec lutego platforma udostępniła drugą część najnowszej odsłony Bridgertonów, a produkcja ponownie trafiła na szczyt zestawień oglądalności. Według danych FlixPatrol, serwisu analizującego popularność platform streamingowych, serial jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją w ofercie Netfliksa. I chyba nie ma w tym nic dziwnego.
Bridgertonowie – sezon 4. ponownie na liście hitów Netflix
Przypomnijmy, że Bridgertonowie to kostiumowy dramat romantyczny oparty na bestsellerowych powieściach Julii Quinn. Serial od debiutu w 2020 roku należy do najważniejszych marek platformy, łącząc opowieści o miłosnych intrygach z życiem brytyjskiej arystokracji epoki regencji. Czwarty sezon kontynuuje tę formułę, skupiając się tym razem na historii Benedicta Bridgertona i Sophie Baek, których relacja rozwija się na tle skomplikowanych relacji rodzinnych i społecznych konwenansów.
Pierwsza część sezonu zadebiutowała pod koniec stycznia, a druga połowa odcinków została udostępniona 26 lutego. W tygodniu premiery nowych epizodów serial osiągnął około 28 milionów wyświetleń, co pozwoliło mu powrócić na szczyt zestawień platformy.
Twórcą serialu jest Chris Van Dusen, a za produkcję odpowiada Shondaland, czyli studio Shondy Rhimes. W czwartej odsłonie w głównych rolach pojawiają się m.in. Luke Thompson jako Benedict Bridgerton oraz Yerin Ha w roli Sophie Baek. W obsadzie znajdują się również Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie czy Golda Rosheuvel.
Krytycy przyjęli nowy sezon stosunkowo dobrze. Według serwisu Rotten Tomatoes czwarta odsłona serialu ma około 82% pozytywnych recenzji, co potwierdza stabilną pozycję produkcji wśród najlepiej ocenianych seriali romantycznych Netfliksa. Choć Bridgertonowie nie osiągają rekordów porównywalnych z największymi fenomenami platformy, takimi jak Stranger Things czy Squid Game, produkcja pozostaje jedną z kluczowych marek Netfliksa.
