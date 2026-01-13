Dlaczego Warner Bros. wybrał Netflixa? Paramount składa pozew, a spór się zaognia

Spór o przyszłość Warner Bros. Discovery wchodzi w decydującą fazę. W poniedziałek, 12 stycznia, Paramount formalnie wniósł pozew do sądu w Delaware, domagając się, by WBD ujawniło analizy finansowe, na podstawie których zarząd spółki poparł fuzję z Netfliksem. Jak informuje agencja Reuters, celem pozwu jest umożliwienie akcjonariuszom Warner Bros. Discovery „podjęcia świadomej decyzji” w sprawie planowanej transakcji.
Paramount pozywa Warner Bros., a Donald Trump bije na alarm
To pierwszy tak zdecydowany krok prawny w konflikcie, który od tygodni narastał za kulisami. Paramount, kierowany przez Davida Ellisona, od dawna kwestionuje sens porozumienia WBD z Netfliksem, sugerując, że zarząd spółki ignoruje korzystniejsze – również finansowo – alternatywy. W tle pozostaje wcześniejsza, wroga oferta przejęcia WBD przez Paramount, wyceniana na około 108 miliardów dolarów, która została odrzucona.
Sprawa nabiera zaskakującego obrotu, bo mimo potencjalnie lepszych warunków oferowanych przez Paramount, Warner Bros. Discovery konsekwentnie opowiada się za umową z Netfliksem. Pozew ma więc podważyć transparentność całego procesu i zmusić zarząd WBD do ujawnienia, dlaczego wybrał właśnie tę ścieżkę.
Dodatkowego ciężaru sprawie nadał niedawno Donald Trump. Podczas gali Złotych Globów prezydent USA udostępnił w mediach społecznościowych artykuł ostro krytykujący umowę Netflix–WBD jako zagrożenie dla pluralizmu kulturowego i demokracji. Tekst wprost wzywał do interwencji Departamentu Sprawiedliwości i popierał stanowisko Paramountu.
Komentarz Trumpa został odebrany jako polityczny sygnał poparcia dla Ellisonów i zapowiedź możliwej, wzmożonej kontroli regulacyjnej. Dla Netflixa i Warner Bros. Discovery oznacza to, że konflikt nie tylko trafił już do sądu, ale też stał się elementem znacznie szerszej gry – prawnej, finansowej i politycznej.
