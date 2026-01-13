Dlaczego Warner Bros. wybrał Netflixa? Paramount składa pozew, a spór się zaognia

Spór o przyszłość Warner Bros. Discovery wchodzi w decydującą fazę. W poniedziałek, 12 stycznia, Paramount formalnie wniósł pozew do sądu w Delaware, domagając się, by WBD ujawniło analizy finansowe, na podstawie których zarząd spółki poparł fuzję z Netfliksem. Jak informuje agencja Reuters, celem pozwu jest umożliwienie akcjonariuszom Warner Bros. Discovery „podjęcia świadomej decyzji” w sprawie planowanej transakcji.

Paramount pozywa Warner Bros., a Donald Trump bije na alarm

To pierwszy tak zdecydowany krok prawny w konflikcie, który od tygodni narastał za kulisami. Paramount, kierowany przez Davida Ellisona, od dawna kwestionuje sens porozumienia WBD z Netfliksem, sugerując, że zarząd spółki ignoruje korzystniejsze – również finansowo – alternatywy. W tle pozostaje wcześniejsza, wroga oferta przejęcia WBD przez Paramount, wyceniana na około 108 miliardów dolarów, która została odrzucona.