Netflix prezentuje polskie premiery na 2026 rok. Pierwsze filmy i seriale ze szczegółami i zdjęciami

Poprzedni rok pokazał jak w soczewce, że w Netflixie każdy widz zawsze znajdzie coś dla siebie i że z takim samym apetytem potrafi sięgać po ambitny dramat historyczny, bezczelną komedię, ostre kino akcji czy odjechaną animację – i to jest dokładnie kierunek, który w 2026 roku jeszcze bardziej podkręcamy. Dlatego w tym roku chcemy zaskoczyć jeszcze większą różnorodnością – nowymi gatunkami wśród naszych polskich produkcji oraz nowymi twórcami i wschodzącymi gwiazdami. Nie zabraknie też wyczekiwanych powrotów uwielbianych bohaterów i opowieści. W każdym momencie 2026 roku widzowie Netflixa będą mieli ekscytujące historie do odkrycia - podkreśla Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo Wschodniej.

Po ogłoszeniu globalnych planów filmowych i serialowych na 2026 rok, tym razem Netflix skupił się na polskich nowościach. Będzie to jeden z najintensywniejszych lat dla oryginalnych polskich produkcji na platformie streamingowej. Wśród ogłoszonych tytułów znalazły się dramaty inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, seriale gatunkowe, kino biograficzne, komedie oraz formaty rozrywkowe. Platforma jasno komunikuje, że stawia na różnorodność, odwagę tematyczną i historie mocno osadzone w polskich realiach społecznych, historycznych i kulturowych.

Jednym z najważniejszych punktów ramówki będzie dramat Znieczulenie. Po raz pierwszy w historii serwisu w Polsce pojawi się pełnoprawny serial medyczny. Znieczulenie przeniesie widzów w sam środek szpitalnych konfliktów, decyzji podejmowanych pod presją czasu i moralnych dylematów lekarzy. Głównym bohaterem jest wybitny neurochirurg, grany przez Leszka Lichotę, który po nieudanej operacji traci pozycję w prestiżowej klinice i trafia do prowincjonalnego szpitala. Zderzenie jego bezkompromisowego podejścia z lokalnymi realiami staje się osią serialu. Nad zgodnością medyczną projektu czuwał Neal Baer, lekarz i producent znany z pracy przy Ostrym dyżurze, co ma przełożyć się na wiarygodność przedstawionych procedur.

Silnie wybrzmią również historie inspirowane faktami. Ołowiane dzieci to sześcioodcinkowy dramat osadzony w realiach Śląska lat siedemdziesiątych. Serial opowiada o lekarskiej walce z epidemią ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu huty, a jednocześnie o starciu jednostki z aparatem komunistycznego państwa. W roli głównej występuje Joanna Kulig, a premiera została zaplanowana na 11 lutego. Twórcy podkreślają, że to nie tylko opowieść o tragedii, lecz także o sile determinacji i odpowiedzialności społecznej.

W zupełnie inną przestrzeń emocjonalną widzów zabierze film Mniej obcy. Produkcja inspirowana życiem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Pank, pokaże artystyczny bunt, cenę wolności i realia funkcjonowania muzyków w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To historia sukcesu, który przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą konsekwencje w postaci osobistych kryzysów, konfliktów i presji ze strony władzy. W tytułową postać wciela się Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na dużym ekranie muzyk i kompozytor.

Netflix nie rezygnuje także z kontynuacji dobrze przyjętych seriali. Drugi sezon Matki Pingwinów ponownie skupi się na bohaterach, którzy po założeniu szkoły dostosowanej do potrzeb swoich dzieci muszą zmierzyć się z biurokracją, problemami finansowymi i własnymi ambicjami. Z kolei trzeci sezon 1670 powróci do satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość, wykorzystując historyczną konwencję do komentowania współczesnych absurdów.