Netflix pracuje nad serialem o życiu Johna F. Kennedy’ego

Scenariusz do nowego serialu powstaje na podstawie uznanej książki Fredrika Logevalla, noszącej tytuł JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956, która trafiła na półki księgarń w 2020 roku. Jest to pierwszy tom biografii Kennedy'ego i opisuje jego życie aż do momentu, gdy został najmłodszym senatorem, wybranym w Massachusetts. Można więc podejrzewać, że jeśli serial zostanie dobrze przyjęty, zobaczymy także drugą część, zmierzającą do prezydentury i tragicznej śmierci, która obrosła już w wiele legend.

Powstaje serial o życiu Johna F. Kennedy’ego

Eric Roth, współscenarzysta Czasu krwawego księżyca, podobno już pracuje nad scenariuszem i będzie również producentem wykonawczym serialu. Obecnie do projektu nie jest przypisany żaden showrunner, ale mówi się, że Peter Chernin i Jenno Topping z Chernin Entertainment są przewidziani do tej pracy i staną się także producentami wykonawczymi.