Netflix pracuje nad kolejną aktorską wersję popularnego anime. Projekt znalazł swojego twórcę

Popularna manga i anime My Hero Academia doczeka się aktorskiej adaptacji, a za scenariusz odpowiada Jason Fuchs, doświadczony scenarzysta znany z takich hitów jak Wonder Woman czy Argylle - Tajny szpieg. Projekt, wspierany przez Netflix i Legendary, od kilku lat znajduje się w fazie rozwoju, a za kamerą stanie Shinsuke Sato, uznany reżyser adaptacji mang, takich jak Bleach czy Kingdom.

My Hero Academia – Netflix pracuje nad aktorską wersją popularnego anime

Jason Fuchs, który ma na koncie scenariusze do wysokobudżetowych produkcji, takich jak Wonder Woman z Gal Gadot w roli głównej, wnosi do projektu swoje doświadczenie w tworzeniu epickich historii o bohaterach. Obecnie pracuje również nad serialem To: Witajcie w Derry, prequelem powieści Stephena Kinga To, który już w przyszłym miesiącu zadebiutuje na HBO Max. Fuchs jest także aktorem, pojawiającym się w takich produkcjach jak To: Rozdział 2 czy La La Land, a wkrótce wystąpi w serialu Crystal Lake, prequelu serii Piątek 13., realizowanym przez A24 i Peacock.