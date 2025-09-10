Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix pracuje nad kolejną aktorską wersję popularnego anime. Projekt znalazł swojego twórcę

Radosław Krajewski
2025/09/10 13:45
0
0

Będzie sukces na miarę One Piece?

Popularna manga i anime My Hero Academia doczeka się aktorskiej adaptacji, a za scenariusz odpowiada Jason Fuchs, doświadczony scenarzysta znany z takich hitów jak Wonder Woman czy Argylle - Tajny szpieg. Projekt, wspierany przez Netflix i Legendary, od kilku lat znajduje się w fazie rozwoju, a za kamerą stanie Shinsuke Sato, uznany reżyser adaptacji mang, takich jak Bleach czy Kingdom.

My Hero Academia

My Hero Academia – Netflix pracuje nad aktorską wersją popularnego anime

Jason Fuchs, który ma na koncie scenariusze do wysokobudżetowych produkcji, takich jak Wonder Woman z Gal Gadot w roli głównej, wnosi do projektu swoje doświadczenie w tworzeniu epickich historii o bohaterach. Obecnie pracuje również nad serialem To: Witajcie w Derry, prequelem powieści Stephena Kinga To, który już w przyszłym miesiącu zadebiutuje na HBO Max. Fuchs jest także aktorem, pojawiającym się w takich produkcjach jak To: Rozdział 2 czy La La Land, a wkrótce wystąpi w serialu Crystal Lake, prequelu serii Piątek 13., realizowanym przez A24 i Peacock.

GramTV przedstawia:

Akcja My Hero Academia rozgrywa się w świecie, w którym większość ludzi posiada unikalne zdolności zwane „darami”. Głównym bohaterem jest nastoletni fan superbohaterów, pozbawiony własnych mocy, który marzy o zostaniu herosem. Gdy największy bohater świata dostrzega jego potencjał i obdarowuje go niezwykłymi zdolnościami, chłopak rozpoczyna naukę w prestiżowej akademii dla przyszłych superbohaterów, której motto brzmi „plus ultra”, co z łaciny oznacza „przekraczaj granice”.

Od debiutu w 2014 roku w magazynie Shonen Jump, My Hero Academia zdobyło ogromną popularność, stając się jedną z najlepiej sprzedających się mang wszech czasów z ponad 100 milionami sprzedanych egzemplarzy. Sukces mangi przełożył się na serial anime, filmy animowane, nagrody oraz szeroką gamę gadżetów, czyniąc markę globalnym fenomenem. Anime stało się istotnym elementem oferty Netflixa, który dostrzega rosnącą popularność tego gatunku na świecie.

