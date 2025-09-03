To: Witajcie w Derry z datą premiery. Na prequel słynnej ekranizacji powieści Stephena Kinga nie będziemy długo czekać

Fani twórczości Stephena Kinga i miłośnicy horroru mogą zacierać ręce. HBO ogłosiło datę premiery wyczekiwanego serialu To: Witajcie w Derry. Produkcja, będąca prequelem kultowej opowieści o Pennywisie, zadebiutuje w stacji oraz na platformie streamingowej HBO Max w niedzielę, 26 października, a w Polsce, w poniedziałek 27 października, idealnie wpisując się w okres halloweenowy. Pierwszy sezon serialu, który zapowiada się na mroczną i pełną napięcia podróż, będzie składał się z dziewięciu odcinków.

To: Witajcie w Derry – nowy zwiastun i data premiery oczekiwanego horroru

To: Witajcie w Derry czerpie inspirację z powieści Stephena Kinga To, opublikowanej w 1986 roku, oraz rozwija wizję przedstawioną przez Andy’ego Muschiettiego w jego filmach To (2017) i To: Rozdział drugi (2019). Choć szczegóły fabuły pozostają owiane tajemnicą, zwiastun serialu zdradza jego niepokojący klimat i obiecuje widzom emocjonujące przeżycie. Świetną informacją dla fanów jest powrót Billa Skarsgårda w roli przerażającego klauna Pennywise’a, postaci, którą z powodzeniem sportretował w obu filmach Muschiettiego. Reżyser jest również zaangażowany w projekt jako scenarzysta i producent wykonawczy, a także wyreżyserował cztery z nadchodzących odcinków.