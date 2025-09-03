Zaloguj się lub Zarejestruj

To: Witajcie w Derry z datą premiery. Na prequel słynnej ekranizacji powieści Stephena Kinga nie będziemy długo czekać

Radosław Krajewski
2025/09/03 15:00
Do sieci trafił również nowy zwiastun.

Fani twórczości Stephena Kinga i miłośnicy horroru mogą zacierać ręce. HBO ogłosiło datę premiery wyczekiwanego serialu To: Witajcie w Derry. Produkcja, będąca prequelem kultowej opowieści o Pennywisie, zadebiutuje w stacji oraz na platformie streamingowej HBO Max w niedzielę, 26 października, a w Polsce, w poniedziałek 27 października, idealnie wpisując się w okres halloweenowy. Pierwszy sezon serialu, który zapowiada się na mroczną i pełną napięcia podróż, będzie składał się z dziewięciu odcinków.

To: Witajcie w Derry – nowy zwiastun i data premiery oczekiwanego horroru

To: Witajcie w Derry czerpie inspirację z powieści Stephena Kinga To, opublikowanej w 1986 roku, oraz rozwija wizję przedstawioną przez Andy’ego Muschiettiego w jego filmach To (2017) i To: Rozdział drugi (2019). Choć szczegóły fabuły pozostają owiane tajemnicą, zwiastun serialu zdradza jego niepokojący klimat i obiecuje widzom emocjonujące przeżycie. Świetną informacją dla fanów jest powrót Billa Skarsgårda w roli przerażającego klauna Pennywise’a, postaci, którą z powodzeniem sportretował w obu filmach Muschiettiego. Reżyser jest również zaangażowany w projekt jako scenarzysta i producent wykonawczy, a także wyreżyserował cztery z nadchodzących odcinków.

Chcieliśmy rozszerzyć świat przedstawiony w filmach, zachowując jednocześnie esencję tego, co sprawia, że historia Kinga jest tak wyjątkowa – powiedział Andy Muschietti w jednym z wywiadów.

W obsadzie To: Witajcie w Derry znalazła się plejada utalentowanych młodych aktorów, w tym Taylour Paige, znana z serialu Hit the Floor, Jovan Adepo, który wystąpił w Problemie trzech ciał, Chris Chalk, pamiętany z Gotham, James Remar, związany z Dexter: Zmartwychwstanie, Stephen Rider z Marvel’s Daredevil, Madeleine Stowe, gwiazda Revenge, oraz Rudy Mancuso, znany z Amigos.

Zwiastun, który niedawno pojawił się w sieci, potęguje oczekiwania, prezentując mroczne i niepokojące obrazy, które idealnie oddają ducha uniwersum To. Fani mogą spodziewać się zarówno nawiązań do klasycznej opowieści, jak i nowych elementów, które wzbogacą historię osadzoną w miasteczku Derry. Serial ma więc szansę przyciągnąć zarówno wieloletnich miłośników prozy Kinga, jak i nowych widzów, którzy odkryją przerażającą magię Pennywise’a po raz pierwszy. Wspomniany zwiastun zobaczycie poniżej.

Twórcami To: Witajcie w Derry są Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Producentami wykonawczymi oprócz wymienionej trojki są również Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin Fuchs.

