Bezapelacyjny klasyk polskiej literatury doczeka się nowej adaptacji. Netflix podoła zadniu?

Jak informuje Filmweb, Netflix coraz wyraźniej sięga po klasykę polskiej literatury. Platforma ma już na koncie nową wersję Znachora, przygotowuje także serialową adaptację Lalki – realizowaną niezależnie od powstającego filmu kinowego – a teraz wyszło na jaw, że to nie koniec tych planów. Do tego grona dołącza kolejny tytuł, od dekad uznawany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku.
Noce i dnie – Netflix stworzy nową adaptację
Tym razem Netflix bierze na warsztat Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Powieść, publikowana w latach 30., od dawna zajmuje wyjątkowe miejsce w kanonie literatury – jako wielka saga obyczajowa, ale też przenikliwy portret psychologiczny i społeczny. Szczególne miejsce zajmuje w niej postać Barbary Niechcic – jednej z najbardziej złożonych i niejednoznacznych bohaterek polskiej literatury.
W 1975 roku na ekrany trafił film Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka, w którym w rolę Barbary wcieliła się Jadwiga Barańska. Produkcja zdobyła międzynarodowe uznanie – aktorka otrzymała nagrodę na festiwalu w Berlinie, a film reprezentował Polskę w wyścigu po Oscara.
Serial Netfliksa ma skupić się na relacji Barbary i Bogumiła, rozpisanej na kolejne etapy ich wspólnego życia. Twórcy zapowiadają historię rozciągniętą na wiele lat, w której codzienność, emocje i wybory bohaterów zmieniają się wraz z porami roku i upływem czasu. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć w najbliższym czasie.
Za reżyserię odpowiada Kamila Tarabura, znana z kina autorskiego i projektów stawiających na emocjonalną szczerość oraz wnikliwą obserwację bohaterów. Jej nazwisko sugeruje, że nowa adaptacja Nocy i dni może pójść w stronę intymnej, współczesnej interpretacji klasyki, zamiast prostego odtwarzania dobrze znanych schematów. Tak brzmią pierwsze zapowiedzi. Trzymamy za słowo.
