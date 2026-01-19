Zaloguj się lub Zarejestruj

Bezapelacyjny klasyk polskiej literatury doczeka się nowej adaptacji. Netflix podoła zadniu?

Jakub Piwoński
2026/01/19 15:50
Pierwszy film powstał w 1975.

Jak informuje Filmweb, Netflix coraz wyraźniej sięga po klasykę polskiej literatury. Platforma ma już na koncie nową wersję Znachora, przygotowuje także serialową adaptację Lalki – realizowaną niezależnie od powstającego filmu kinowego – a teraz wyszło na jaw, że to nie koniec tych planów. Do tego grona dołącza kolejny tytuł, od dekad uznawany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku.

Noce i dnie
Noce i dnie – Netflix stworzy nową adaptację

Tym razem Netflix bierze na warsztat Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Powieść, publikowana w latach 30., od dawna zajmuje wyjątkowe miejsce w kanonie literatury – jako wielka saga obyczajowa, ale też przenikliwy portret psychologiczny i społeczny. Szczególne miejsce zajmuje w niej postać Barbary Niechcic – jednej z najbardziej złożonych i niejednoznacznych bohaterek polskiej literatury.

W 1975 roku na ekrany trafił film Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka, w którym w rolę Barbary wcieliła się Jadwiga Barańska. Produkcja zdobyła międzynarodowe uznanie – aktorka otrzymała nagrodę na festiwalu w Berlinie, a film reprezentował Polskę w wyścigu po Oscara.

GramTV przedstawia:

Serial Netfliksa ma skupić się na relacji Barbary i Bogumiła, rozpisanej na kolejne etapy ich wspólnego życia. Twórcy zapowiadają historię rozciągniętą na wiele lat, w której codzienność, emocje i wybory bohaterów zmieniają się wraz z porami roku i upływem czasu. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć w najbliższym czasie.

Za reżyserię odpowiada Kamila Tarabura, znana z kina autorskiego i projektów stawiających na emocjonalną szczerość oraz wnikliwą obserwację bohaterów. Jej nazwisko sugeruje, że nowa adaptacja Nocy i dni może pójść w stronę intymnej, współczesnej interpretacji klasyki, zamiast prostego odtwarzania dobrze znanych schematów. Tak brzmią pierwsze zapowiedzi. Trzymamy za słowo.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




