Bezapelacyjny klasyk polskiej literatury doczeka się nowej adaptacji. Netflix podoła zadniu?

Jak informuje Filmweb, Netflix coraz wyraźniej sięga po klasykę polskiej literatury. Platforma ma już na koncie nową wersję Znachora, przygotowuje także serialową adaptację Lalki – realizowaną niezależnie od powstającego filmu kinowego – a teraz wyszło na jaw, że to nie koniec tych planów. Do tego grona dołącza kolejny tytuł, od dekad uznawany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku.

Noce i dnie – Netflix stworzy nową adaptację

Tym razem Netflix bierze na warsztat Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Powieść, publikowana w latach 30., od dawna zajmuje wyjątkowe miejsce w kanonie literatury – jako wielka saga obyczajowa, ale też przenikliwy portret psychologiczny i społeczny. Szczególne miejsce zajmuje w niej postać Barbary Niechcic – jednej z najbardziej złożonych i niejednoznacznych bohaterek polskiej literatury.