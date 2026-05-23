Netflix połączył dwa swoje seriale science fiction w jedno uniwersum? Twórca nowej produkcji odpowiada

Podobieństwa do Stranger Things są oczywiste, więc widzowie zaczęli zastanawiać się, czy tych dwóch seriali nie łączy coś więcej oprócz nazwiska producentów.

Bracia Duffer nie zwalniają tempa po zakończeniu prac nad Stranger Things. Twórcy kultowego serialu wyprodukowali dla Netflixa kolejny serial science fiction The Boroughs zadebiutowało w miniony czwartek i zebrało pozytywne pierwsze recenzje. Widzowie już wcześniej dostrzegli, że serial ma wiele wspólnego ze Stranger Things i zaczęli zastanawiać się, czy to nie ukryty spin-off popularnej produkcji Netflixa. Teraz jeden z twórców postanowił wyjaśnić tę zagadkę. The Boroughs jednak bez wspólnego uniwersum ze Stranger Things Produkcja została osadzona w pozornie spokojnej społeczności emerytów, gdzie starsi bohaterowie trafiają na nadprzyrodzone zagrożenie. Tajemnicza siła ma odbierać im jedyną rzecz, której najbardziej im brakuje, czyli czas. Wielu widzów szybko zauważyło podobieństwa do Stranger Things, tyle że tym razem głównymi bohaterami nie są dzieci z Hawkins, a seniorzy.

W sieci pojawiły się więc teorie sugerujące, że The Boroughs może rozgrywać się w tym samym uniwersum co Stranger Things oraz Druga Strona. Podczas promocji serialu twórcy postanowili jednak odnieść się do tych spekulacji. Showrunner Jeffrey Addiss w rozmowie ze Screen Rant został zapytany wprost, czy oba seriale są ze sobą połączone. Twórca jednoznacznie zaprzeczył, że jego produkcja jakkolwiek powiązana jest ze Stranger Things. To całkowicie oddzielne światy. Wiem, że istnieją teorie sugerujące, że jesteśmy częścią tego samego uniwersum. Tak nie jest. Matt i Ross Dufferowie oraz wszyscy odpowiedzialni za Stranger Things tworzą właśnie Stranger Things. My nie bawimy się na ich placu zabaw. Oni mają fantastyczny plac zabaw, ale my budujemy własny tutaj.

Samo uniwersum Stranger Things wciąż jednak dynamicznie się rozwija. W 2023 roku zadebiutowała sztuka Stranger Things: The First Shadow, która opowiada o początkach Henry’ego Creela. Elementy tej historii mają zostać wykorzystane również w finałowym sezonie głównego serialu. Według pojawiających się informacji sceniczne widowisko może doczekać się także seralowej wersji. Na Netflixie pojawił się również animowany serial Stranger Things: Opowieści z ’85. Akcja produkcji rozgrywa się pomiędzy drugim i trzecim sezonem głównej serii. Bohaterowie z Hawkins wraz z nową postacią o imieniu Nikki Baxter badają pojawienie się kolejnych potworów oraz nadprzyrodzonych zagrożeń. To jednak nie koniec planów związanych z marką. Netflix rozwija także aktorski spin-off Stranger Things. Wstępne informacje sugerują, że może to być serial antologiczny przedstawiający niezależne historie ludzi mających kontakt z Drugiej Strony i jego stworzeniami.

