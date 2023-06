Netflix pokazał zwiastun dokumentu Tour de France: W sercu peletonu. Serial nie tylko dla fanów kolarstwa

Już za kilka dni Netflix pokaże serial Tour de France: W sercu peletonu. I wygląda na to, że będzie to

Netflix przygotował zwiastun swojego nowego serialu dokumentalnego. Tym razem w ośmiu odcinkach zamknięto opowieść o jednym z największych wydarzeń kolarskich świata - Tour de France. Znalazło się tu miejsce dla wszystkich kolarzy, menedżerów drużyn, organizatorów itd. Jest to więc opowieść nie tylko o sporcie i gigantycznej imprezie kolarskiej, ale przede wszystkim o ludziach ją współtworzących. Ten wyścig to przecież prawdziwa wizytówka i ikona kolarstwa. Co roku oglądają go ludzie ze 190 terytoriów.

Cały serial składający się z ośmiu odcinków, trafi na Netflix 8 czerwca.