Netflix odkrywa kolejne karty. Obsada adaptacji Assassin's Creed powoli się rozrasta

Obsada aktorskiej adaptacji Assassin’s Creed od Netflixa stopniowo ujawnia kolejne nazwiska. Do projektu dołączyła właśnie australijska aktorka Tanzyn Crawford, którą już wkrótce zobaczymy również w świecie Westeros w nadchodzącym spin-offie Gry o tron, A Knight of the Seven Kingdoms.

Kolejni aktorzy dołączają do obsady adaptacji Assassin’s Creed

Jak informuje serwis Deadline, Tanzyn Crawford zagra jedną z głównych ról w serialu opartym na 18-letniej już marce Ubisoftu, znanej z ukrytych ostrzy i zakonów skrytobójców. Aktorka dołącza do wcześniej potwierdzonej obsady, w której znaleźli się Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart oraz Laura Marcus. Na ten moment wszystkie role owiane są ścisłą tajemnicą. Twórcy nie zdradzają żadnych szczegółów i wygląda na to, że informacje są strzeżone równie pilnie, co sekrety Bractwa i Templariuszy.