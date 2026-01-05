Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix odkrywa kolejne karty. Obsada adaptacji Assassin's Creed powoli się rozrasta

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/05 10:00
Obsada aktorskiej adaptacji Assassin’s Creed od Netflixa powoli wychodzi z cienia.

Obsada aktorskiej adaptacji Assassin’s Creed od Netflixa stopniowo ujawnia kolejne nazwiska. Do projektu dołączyła właśnie australijska aktorka Tanzyn Crawford, którą już wkrótce zobaczymy również w świecie Westeros w nadchodzącym spin-offie Gry o tron, A Knight of the Seven Kingdoms.

Kolejni aktorzy dołączają do obsady adaptacji Assassin’s Creed

Jak informuje serwis Deadline, Tanzyn Crawford zagra jedną z głównych ról w serialu opartym na 18-letniej już marce Ubisoftu, znanej z ukrytych ostrzy i zakonów skrytobójców. Aktorka dołącza do wcześniej potwierdzonej obsady, w której znaleźli się Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart oraz Laura Marcus. Na ten moment wszystkie role owiane są ścisłą tajemnicą. Twórcy nie zdradzają żadnych szczegółów i wygląda na to, że informacje są strzeżone równie pilnie, co sekrety Bractwa i Templariuszy.

Zdjęcia do serialu planowane są na 2026 rok, a produkcja ma być realizowana we Włoszech, co z pewnością rozbudzi wyobraźnię fanów Ezio Auditore. Niestety, mimo rosnącej liczby nazwisk, nadal nie wiadomo, do jakiego okresu historycznego przeniesie nas serial ani który z asasynów znajdzie się w centrum opowieści. Jakiś czas temu pojawiły się jedynie doniesienia, że konkretną lokalizacją miałby być Rzym, ale niestety nie wiemy nic poza tym.

Zanim jednak Crawford sięgnie po ukryte ostrze, zobaczymy ją w A Knight of the Seven Kingdoms. Serial zadebiutuje 18 stycznia na platformie HBO Max i opowie historię Ser Duncana Wysokiego, znanego jako “Dunk” oraz jego giermka Aegona Targaryena, czyli “Egga”. Tanzyn Crawford wcieli się w Tanselle, wędrowną lalkarkę, która na swojej drodze spotka Dunka i Egga podczas ich pełnej pojedynków i przygód podróży przez Westeros.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/netflix/assassins-creed-finds-a-new-cast-member-in-a-knight-of-the-seven-kingdoms-star/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

