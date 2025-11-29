Serial Assassin’s Creed od Netflixa ma trafić do lokacji dotąd nieobecnej w grach

Wyciek o serialu Assassin’s Creed. Czy plotka okaże się prawdziwa?
Serial Assassin’s Creed od Netflixa zabierze widzów do starożytnego Rzymu – tak sugerują najnowsze doniesienia. Według raportu Nexus Point News, nadchodząca produkcja ma eksplorować okres dotąd nieobecny w grach Ubisoftu. Na ekranie mają pojawić się m.in. cesarz Neron oraz filozof Seneka Młodszy, co wskazuje, że akcja rozegra się w latach 54–68 n.e.
Nadchodzi serial Assassin’s Creed
Oficjalny opis serialu potwierdza, że twórcy chcą pozostać wierni koronnemu motywowi marki. Produkcja ma więc „koncentrować się na tajnej wojnie między dwiema frakcjami walczącymi o przyszłość ludzkości – jedną dążącą do kontroli, drugą broniącą wolnej woli”. Historia ponownie połączy losy bohaterów z kluczowymi wydarzeniami historycznymi, co jest znakiem rozpoznawczym serii.
Projekt zapowiedziano już w 2020 roku, ale dopiero teraz nabiera realnych kształtów. Za sterami stoją Roberto Patino (DMZ, Westworld) oraz David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing), którzy pełnią rolę twórców, showrunnerów i producentów wykonawczych. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku we Włoszech.
GramTV przedstawia:
Niedawno informowano również, że Toby Wallace dołączył do obsady w roli drugoplanowej. Jego postać pozostaje tajemnicą, jednak według przecieków w serialu pojawią się bohaterowie niewystępujący w grach.
Netflix na razie nie komentuje doniesień o starożytnym Rzymie, ale jeśli raport się potwierdzi, Assassin’s Creed może być jedną z najbardziej ambitnych adaptacji w historii uniwersum. Serial ma dużą szansę zmazać blamaż ekranizacji filmowej z z 2016 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!