Serial Assassin’s Creed od Netflixa ma trafić do lokacji dotąd nieobecnej w grach

Serial Assassin’s Creed od Netflixa zabierze widzów do starożytnego Rzymu – tak sugerują najnowsze doniesienia. Według raportu Nexus Point News, nadchodząca produkcja ma eksplorować okres dotąd nieobecny w grach Ubisoftu. Na ekranie mają pojawić się m.in. cesarz Neron oraz filozof Seneka Młodszy, co wskazuje, że akcja rozegra się w latach 54–68 n.e.

Nadchodzi serial Assassin’s Creed

Oficjalny opis serialu potwierdza, że twórcy chcą pozostać wierni koronnemu motywowi marki. Produkcja ma więc „koncentrować się na tajnej wojnie między dwiema frakcjami walczącymi o przyszłość ludzkości – jedną dążącą do kontroli, drugą broniącą wolnej woli”. Historia ponownie połączy losy bohaterów z kluczowymi wydarzeniami historycznymi, co jest znakiem rozpoznawczym serii.