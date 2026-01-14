Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix ma nowy hit. Ten serial przebił Stranger Things

Jakub Piwoński
2026/01/14 15:50
Zabójczy duet Tessa Thompson i Jon Bernthal przyciągnął przed ekrany tłumy widzów.

Netflix ma nowy hit, który zdetronizował produkcję dominującą w rankingach od kilku tygodni. Jak wynika z danych serwisu FlixPatrol.com, serial Zabójcza przyjaźń jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją serialową na platformie, wyprzedzając nawet Stranger Things, które przez długi czas nie schodziło ze szczytu zestawień popularności.

Duet Tessa Thompson i Jon Bernthal w serialowym hicie Netflix

Nowa propozycja Netfliksa to mroczny thriller z silnym akcentem psychologicznym. Fabuła skupia się na żyjących w separacji małżonkach – detektywie i reporterce – którzy próbują rozwikłać zagadkę morderstwa. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy każde z nich zaczyna podejrzewać drugie o popełnienie zbrodni. Śledztwo przeradza się w emocjonalną i niebezpieczną grę, w której napięcia z przeszłości mieszają się z zawodowymi ambicjami, a prawda okazuje się trudniejsza do uchwycenia, niż mogłoby się wydawać.

Za serial odpowiada William Oldroyd, twórca cenionego filmu Eileen, znany z umiejętnego budowania dusznej atmosfery i skomplikowanych relacji między bohaterami. W głównych rolach występują Tessa Thompson (Westworld) oraz Jon Bernthal (Daredevil: Odrodzenie), którzy tworzą intensywny, pełen napięcia duet aktorski. Co ciekawe, na podium najchętniej oglądanych seriali Netflix wciąż utrzymuje się adaptacja Harlena Cobena pt. O krok za daleko.

Zabójcza przyjaźń liczy sześć odcinków i jest dostępna w bibliotece Netflix od 8 stycznia. Serial zebrał również umiarkowanie pozytywne opinie krytyków – na Rotten Tomatoes może pochwalić się wynikiem 66%, co nie przeszkodziło mu w osiągnięciu dużego sukcesu wśród widzów.

