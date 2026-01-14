Netflix ma nowy hit. Ten serial przebił Stranger Things

Netflix ma nowy hit, który zdetronizował produkcję dominującą w rankingach od kilku tygodni. Jak wynika z danych serwisu FlixPatrol.com, serial Zabójcza przyjaźń jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją serialową na platformie, wyprzedzając nawet Stranger Things, które przez długi czas nie schodziło ze szczytu zestawień popularności.

Duet Tessa Thompson i Jon Bernthal w serialowym hicie Netflix

Nowa propozycja Netfliksa to mroczny thriller z silnym akcentem psychologicznym. Fabuła skupia się na żyjących w separacji małżonkach – detektywie i reporterce – którzy próbują rozwikłać zagadkę morderstwa. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy każde z nich zaczyna podejrzewać drugie o popełnienie zbrodni. Śledztwo przeradza się w emocjonalną i niebezpieczną grę, w której napięcia z przeszłości mieszają się z zawodowymi ambicjami, a prawda okazuje się trudniejsza do uchwycenia, niż mogłoby się wydawać.