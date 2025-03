Netflix ma nowy hit? Propozycja idealna dla fanów Bullet Train i Speed

Netflix zaprezentował pierwsze szczegóły swojego nowego japońskiego filmu zatytułowanego Bomba w superekspresie. Będzie to nowa wersja thrillera Superekspres w niebezpieczeństwie z 1975 roku. Za reżyserię odpowiada Shinji Higuchi, współtwórca kultowego już Shin Gojira. Wraz z ujawieniem daty premiery platforma udostępniła także pierwszy zwiastun Bomby w superekspresie. Wygląda na to, że będzie to propozycja idealna dla fanów klasycznego Speed z Keanu Reevesem oraz wydanego przed trzema laty Bullet Train.

Bomba w superekspresie – zwiastun i data premiery nowego akcyjniaka od Netflixa