Warner Bros. zostanie znowu sprzedane? Może powstać wielki medialny hegemon

Nowo powstała firma chce kupić całe Warner Bros.

O sprzedaży Warner Bros. Discovery, które tonie w długach, mówi się od dłuższego czasu. W poprzednich miesiącach zainteresowane kupnem miało być Universal Pictures, jak również Sony, ale najnowszą ofertę ma złożyć nowo powstała firma, czyli Paramount Skydance. Według doniesień The Wall Street Journal, korporacja planuje złożyć ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w Warner Bros. Discovery. Za przedsięwzięciem stoi rodzina Ellisonów, która wspiera finansowo ten śmiały plan. Po ujawnieniu tych informacji akcje Warner Bros. Discovery poszybowały w górę o 30%, a wartość Paramount wzrosła o 7%. Warner Bros zostanie sprzedane Paramount Skydance? Planowana oferta miałaby objąć całą firmę Warner Bros. Discovery, w tym należące do niej sieci telewizyjne, z HBO na czele, oraz studio filmowe Warner Bros. Pictures. W pakiecie znalazłoby się także DC Studios, odpowiedzialne za produkcje z uniwersum DC.

Zaledwie kilka tygodni temu David Ellison, syn miliardera Larry’ego Ellisona, przejął Paramount Global za kwotę 8,4 miliarda dolarów. Potencjalne połączenie Paramount i Warner Bros. Discovery byłoby jednym z największych ruchów konsolidacyjnych w historii branży filmowej i telewizyjnej, który mógłby na lata zmienić układ sił w Hollywood. Eksperci zwracają uwagę, że planowana transakcja wpisuje się w coraz bardziej agresywny trend konsolidacji w świecie mediów, gdzie tradycyjne giganty walczą o zwiększenie swojej siły przebicia na rynku streamingu w obliczu spadającej oglądalności telewizji linearnej oraz rosnących kosztów tworzenia treści. Po połączeniu z firmą Skydance Media, David Ellison dąży do gruntownej restrukturyzacji Paramount, której celem jest wzmocnienie oferty filmowej i streamingowej, a także cięcie kosztów i ratowanie kulejącej platformy Paramount+. Rodzina Ellisonów odegrała kluczową rolę w rozwoju Skydance, jednak branżowi insiderzy podkreślają, że przejęcie Warner Bros. Discovery wymagałoby gigantycznych nakładów prywatnego kapitału, wykraczających poza obecne możliwości finansowe Paramount Skydance.

Wczoraj do spekulacji na temat przyszłości firmy odniósł się również prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav. W trakcie rozmowy z inwestorami poruszył też temat ewentualnych działań przeciwko współdzieleniu kont w serwisach streamingowych. Nie skupialiśmy się jeszcze na kwestii współdzielenia haseł i na ekonomii z tym związanej. Ludzie naprawdę zaczynają kochać HBO Max. I to jest klucz. Chcemy, by pokochali nasze treści, nasze seriale, naszą unikatową ofertę poza USA, a dopiero z czasem, i to będzie trochę skomplikowane, zaczniemy działać w sprawie współdzielenia kont. Myślę, że nasza możliwość podnoszenia cen wzrośnie, gdy ludzie będą coraz bardziej zakochiwać się w jakości, jaką oferujemy, w naszych serialach i w tym, co mamy do zaoferowania. Zaslav potwierdził również, że spodziewa się finalizacji planowanego podziału spółki w przyszłym roku. Dla Paramount Skydance oznaczałoby to łatwiejszą drogę kupna Warner Bros.

