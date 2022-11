Netflix kasuje kolejne dwa seriale. Produkcje anulowane po pierwszych sezonach

Przed paroma dniami informowaliśmy, że Netflix zamówił kolejne sezony Dahmer: Potwór oraz Obserwatora od Ryana Murphy’ego. Platforma chce wykorzystać popularność obu swoich hitów i nie zamierza z nich szybko zrezygnować. Jednak nie tylko losy tych tytułów poznaliśmy w ostatnim czasie. Jeszcze w pierwszym dniu listopada serwis skasował swój serial fantasy, Przeznaczenie: Saga Winx, a teraz do anulowanych produkcji Netflixa dołączyły dwa kolejne seriale.

Droga do awansu i Niedoskonali nie doczekają się kolejnych sezonów

Platforma zdecydowała się nie kontynuować w drugich sezonach dramatu prawniczego Droga do awansu z Arden Cho, oraz produkcji sci-fi Niedoskonali z udziałem Italii Ricci. Pierwszy z seriali zadebiutował w sierpniu, a drugi we wrześniu bieżącego roku i oba nie stały się wielkimi hitami. Droga do awansu w premierowy weekend zdobyła tylko 16,7 mln godzin, zaś Niedoskonałych oglądano przez 24 mln godzin, utrzymując się na liście dziesięciu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa wyłącznie przez pierwsze trzy tygodnie.