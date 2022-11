Netflix kasuje swój serial fantasy. Produkcja anulowana po dwóch sezonach

Platforma ponownie robi porządki w swoich oryginalnych produkcjach. W ubiegłym miesiącu informowaliśmy, że animowany serial Bad Crimes został przerwany w połowie prac, a teraz Netflix anulował swój serial fantasy po zaledwie dwóch sezonach. Showrunner Przeznaczenie: Saga Winx, Brian Young, poinformował o przedwczesnym zakończeniu serialu. W poście na Instagramie przekazał, że trzeci sezon nie powstanie i podziękował całej obsadzie oraz ekipie za ciężką pracę włożoną w trwającą cztery lata przygodę przy tworzeniu serialu.

To nie jest zabawna wiadomość, ale Netflix zdecydował się nie zamawiać trzeciego sezonu Przeznaczenie: Saga Winx. Jest to szczególnie trudne, ponieważ wiem, ilu z was pokochało ten serial. To łamiąca serce srebrna podszewka, ale jednak srebrna podszewka. Jestem tak dumny ze wszystkich, którzy pracowali nad serialem, i tak szczęśliwy, że mogliśmy opowiedzieć historie, które zrobiliśmy. Nasza obsada i ekipa włożyli mnóstwo ciężkiej pracy w tworzenie tego świata i tych postaci. Jestem wdzięczny za każdego z nich i wszystkim za oglądanie. To były niesamowite cztery lata. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w przyszłości.

Przeznaczenie: Saga Winx – powody anulowania serialu

Aktorski serial powstał na bazie popularnej serii Klub Winx. Pierwszy sezon zadebiutował w styczniu 2021 roku z sześcioma odcinkami. Fani musieli czekać ponad półtora roku na drugą serię, która pojawiła się we wrześniu bieżącego roku z siedmioma epizodami. Choć Young nie ujawnił powodów skasowania Przeznaczenie: Saga Winx, to możemy się domyślać, że Netflix nie był zadowolony z oglądalności produkcji. W premierowy weekend drugi sezon oglądano przez 48,9 miliona godzin, przegrywając z piątym sezonem Cobra Kai. W pierwszym pełnym tygodniu serial zanotował wzrost oglądalności do 60,9 mln godzin, żeby w kolejnych tygodniach regularnie tracić widzów.