Netflix zaprosi nas do nowego Domku na prerii

Netflix sięga po klasykę. Platforma przygotowuje nową wersję Domku na prerii, klasycznego serialu opartego na książkach Laury Ingalls Wilder. Nowa adaptacja ma łączyć dramat rodzinny z opowieścią o przetrwaniu, ukazując życie amerykańskich osadników w XIX wieku. To kolejna produkcja Netfliksa sięgająca do klasyki telewizyjnej i próbująca przyciągnąć zarówno nowych widzów, jak i fanów oryginału. To też kolejna westernowa produkcja Netflixa – ostatnio w bibliotece platformy znalazł się Świt Ameryki.

Netflix nakręci nowy Domek na prerii

W nowym Domku na prerii historia ponownie skupi się na rodzinie Ingallsów, przedstawiając ich codzienne wyzwania w surowych realiach amerykańskiego pogranicza. Za nową wersję odpowiada Rebecca Sonnenshine, znana z pracy przy takich serialach jak The Boys czy Archiwum 81. Jak przyznała, książki Wilder zainspirowały ją do zajęcia się pisarstwem i pracą w branży filmowej. W gronie producentów znalazł się także Trip Friendly, syn producenta oryginalnej wersji z lat 70., który od dawna marzył o ponownym wprowadzeniu tej opowieści do popkultury. Twórcy zapowiadają, że nowy serial ma oddać ducha pierwowzoru, ale jednocześnie dostosować historię do współczesnych oczekiwań widzów.