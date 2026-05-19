Gundam szykuje się do hucznych obchodów 50-lecia marki. Animacja "A boy with GUNDAM" to dopiero początek niesamowitych nowości

Już w 2029 roku przypada 50-lecie marki Gundam, ale już teraz twórcy kultowej serii przygotowują się do hucznego świętowania, między przygotowując specjalną animację.

Uniwersum Mobile Suit Gundam szykuje się do ogromnych obchodów 50-lecia marki. Twórcy kultowej serii ujawnili właśnie szeroko zakrojone plany związane z jubileuszem przypadającym na 2029 rok. Wśród zapowiedzi znalazły się między innymi remaster oryginalnego anime z 1979 roku, nowy materiał wideo związany z Mobile Suit Gundam Wing, kinowa premiera filmu Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ZERO oraz specjalne wydarzenia organizowane na całym świecie. Wszystkie projekty ogłoszono podczas wydarzenia Gundam Conference SPRING 2026. Podczas prezentacji pojawiła się również wiadomość od Jim Mickle, który pracuje nad aktorską adaptacją Gundama. Poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących obchodów 50-lecia Gundama Obchody 50-lecia rozpoczeły się od specjalnego filmu-prologu zatytułowanego A boy with GUNDAM. Reżyserem projektu jest Tsukuro Hayakawa, a w produkcję zaangażowano wielu twórców związanych z historią marki. Materiał promocyjny wykorzystuje nowy utwór Kinjito zespołu PEOPLE 1. Krótkometrażowy film możecie zobaczyć poniżej.

Jedną z największych atrakcji dla fanów będzie kinowa premiera filmu Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ZERO, będącego prequelem Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM. Produkcja trafi do japońskich kin, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Za reżyserię odpowiada Mitsuo Fukuda, natomiast scenariusz oparto na pracy kompozytorów serii, którymi są Chiaki Morosawa oraz Shigeru Morita. Wraz z zapowiedzią opublikowano także pierwszy teaser, który również możecie zobaczyć poniżej. Twórcy wracają również do samych początków franczyzy. Oficjalnie rozpoczęto prace nad remasterem oryginalnego serialu Mobile Suit Gundam, który zapoczątkował całą markę. Szczegóły projektu pozostają na razie tajemnicą, ale premiera została zaplanowana na 2029 rok, czyli dokładnie na 50 rocznicę emisji pierwszego anime. Zapowiedziano także nowy materiał wideo związany z Mobile Suit Gundam Wing. Produkcja świętowała swoje 30-lecie w 2025 roku, jednak na razie nie ujawniono, czym dokładnie będzie nowy projekt. Jeszcze przed głównymi obchodami odbędzie się ogromne wydarzenie dla fanów pod nazwą GUNDAM-Con. Pierwsza edycja imprezy zostanie zorganizowana w styczniu 2027 roku w hali Makuhari Messe. Organizatorzy zapowiadają udział twórców serii, światowe mistrzostwa w różnych konkurencjach związanych z Gundamem oraz kolejne edycje wydarzenia odbywające się później także poza Japonią pod hasłem “Tworzymy razem z fanami”. W 2029 roku odbędzie się również specjalna wystawa poświęcona Yoshiyuki Tomino, czyli twórcy Gundama. Ekspozycja roboczo zatytułowana “Yoshiyuki Tomino Exhibition” zostanie przygotowana w Tokyo National Museum i ma przedstawić całą drogę artystyczną legendarnego reżysera. Ogłoszono także kilka dodatkowych inicjatyw związanych z jubileuszem. Monumentalny posąg Life-size Unicorn Gundam Statue zakończy swoją działalność w sierpniu tego roku, czemu towarzyszyć będą specjalne wydarzenia pożegnalne. Rozszerzony zostanie również Gundam Festival Project promujący markę podczas lokalnych festiwali w całej Japonii.

Co więcej, 7 kwietnia, czyli dzień emisji pierwszego odcinka oryginalnego anime z 1979 roku, został oficjalnie ustanowiony jako "Gundam Day". Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lata będą dla fanów Gundama wyjątkowo intensywne. Bandai Namco wyraźnie zamierza uczcić pół wieku jednej z najważniejszych marek science fiction w historii anime z rozmachem, jakiego seria jeszcze nie widziała. Kto wie? Może otrzymamy też jakąś kolejną grę osadzoną w tym uniwersum? Na pewno będziemy informowali na bieżąco!