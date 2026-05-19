Król Conan staje się rzeczywistością. Arnold Schwarzenegger wróci do roli i już do niej trenuje

Fani Conana Barbarzyńcy mają powody do świętowania. Kultowy film z Arnoldem Schwarzeneggerem niedawno obchodził 44. rocznicę premiery, a wraz z nią pojawiły się konkretne informacje dotyczące długo wyczekiwanego widowiska Król Conan. Wszystko wskazuje na to, że projekt wreszcie ruszył z miejsca, a zdjęcia rozpoczną się w 2027 roku.

Król Conan – Arnold Schwarzenegger trenuje do roli

Według najnowszych doniesień za scenariusz oraz reżyserię ma odpowiadać Christopher McQuarrie, twórca związany z czterema ostatnimi odsłonami serii Mission: Impossible. Schwarzenegger już od kilku miesięcy intensywnie przygotowuje się do powrotu do roli Conana i spędza więcej czasu na siłowni.