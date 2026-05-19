Król Conan staje się rzeczywistością. Arnold Schwarzenegger wróci do roli i już do niej trenuje

Aktor przygotowuje się do powrotu do swojej ikonicznej roli w klasyku fantasy.
Fani Conana Barbarzyńcy mają powody do świętowania. Kultowy film z Arnoldem Schwarzeneggerem niedawno obchodził 44. rocznicę premiery, a wraz z nią pojawiły się konkretne informacje dotyczące długo wyczekiwanego widowiska Król Conan. Wszystko wskazuje na to, że projekt wreszcie ruszył z miejsca, a zdjęcia rozpoczną się w 2027 roku.
Król Conan – Arnold Schwarzenegger trenuje do roli
Wiek nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Trenuję codziennie, a właściwie dwa razy dziennie. Wieczorem ćwiczę z ciężarami, a rano wykonuję trening cardio. Dla mnie powrót na plan, machanie mieczem i jazda konna nie stanowią żadnego problemu, ponieważ czuję się tak, jak trzydzieści lat temu. Kluczem jest utrzymanie formy i zachowanie młodości ciała.
Potwierdzenie prac nad filmem przekazał również Fredrik Malmberg z Conan Properties International, który jest producentem projektu:
Mogę potwierdzić, że zawarliśmy porozumienie pomiędzy CPI, Arnoldem i 20th Century Studios.
Sam Schwarzenegger zdradził, że realizacja filmu ruszy już w przyszłym roku:
W przyszłym roku zrealizujemy Króla Conana. To już rzeczywistość i jestem tym bardzo podekscytowany. Od dziesięciu lat powtarzam, że powinniśmy stworzyć Króla Conana, napisać znakomity scenariusz i zatrudnić kogoś, kto naprawdę rozumie twórczość Roberta E. Howarda oraz ilustracje Franka Frazetty. Chciałbym, aby John Milius, reżyser pierwszego Conana, został producentem. To byłoby coś naprawdę fantastycznego.
Austriacki gwiazdor uważa, że obecnie znajduje się w idealnym wieku, by wcielić się w doświadczonego króla Cimmerii:
Ten film nie miałby sensu zaraz po pierwszym Conanie, ponieważ cała idea Króla Conana polega na tym, że przez czterdzieści lat był on królem i jest już starszy. Nie jest w takiej formie jak w swoich najlepszych latach, a jego przeciwnicy próbują go obalić. Conan stał się nieco zbyt pewny siebie, jest zmęczony obowiązkami i chciałby ruszyć dalej. To będzie przypominać Bez przebaczenia z Clintem Eastwoodem, ale z widowiskowymi bitwami na wielką skalę.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Król Conan będzie jednym z najgłośniejszych powrotów do kultowych ról w historii kina fantasy. Po ponad czterech dekadach Arnold Schwarzenegger ponownie chwyci za miecz i zasiądzie na tronie jako legendarny wojownik.
