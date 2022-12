Netflix bierze się za kolejną aktorską wersję popularnego anime

My Hero Academia zadebiutowało w 2014 roku. Animowany serial pojawił się dwa lata później i obecnie kończy się emisja szóstego sezonu. Seria opowiada o Izuku Midoriym, wielkim fanie superbohaterów, który urodził się bez żadnych nadludzkich zdolności. Porzuca on swoje marzenie o dołączeniu do najbardziej prestiżowego liceum, które kształci bohaterów. Ale przypadkowe spotkanie z legendarnym All Mightem sprawia, że wyrusza on w drogę, aby stać się największym z superbohaterów.