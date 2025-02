Netflix adaptuje Impact Winter. Nie chodzi o grę, ale o postapokaliptyczny, wampirzy serial audio

Oryginalna wersja audio cieszy się ogromną popularnością – Impact Winter ma już trzy sezony, a czwarty jest w drodze. Do tej pory zgromadził prawie 6 milionów słuchaczy, a w obsadzie podcastu znaleźli się m.in. Liam Cunningham (Gra o tron), Bella Ramsey (The Last of Us), Indira Varma (Obi-Wan Kenobi) i Himesh Patel (Tenet). Wersja wizualna dramatu była dostępna na Prime Video, ale teraz historia zyska nowe życie w postaci serialu. Czy wampirza apokalipsa podbije serca widzów Netflixa? Przekonamy się wkrótce.