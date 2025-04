NetEase nie ma łatwego życia. Gracze Marvel Rivals błagają o zaprzestanie dodawania nowych walut

Jeszcze większe kontrowersje wzbudziło wprowadzenie do gry kolejnej waluty, jaką jest Unstable Molecules. Tym samym gra posiada już cztery różne mikro-waluty, z których każda ma inne zastosowanie i sposób zdobywania. Społeczność obawia się, że to dopiero początek i że kolejne sezony przyniosą jeszcze więcej zamieszania w systemie walutowym.

Unstable Molecules nie można kupić bezpośrednio. Gracz musi najpierw nabyć Lattice, a następnie przeliczyć go na potrzebną liczbę molekuł. Przelicznik wynosi 1:1, a zmiana koloru skórki kosztuje 600 jednostek, co w praktyce oznacza około 6 dolarów, jeśli gracz kupi paczkę Lattice składającą się z 500 i 100 jednostek. Wielu graczy uważa, że skoro przeliczenie jest tak proste, twórcy powinni pozostać przy jednej, już istniejącej walucie.

Z kolei xX420GanjaWarlordXx dodał:

Jestem w stanie zaakceptować jedną płatną walutę i jedną do zdobycia za darmo – i tylko tyle. Jeśli umożliwią darmową konwersję między nimi, niech będzie. Ale to, co się teraz dzieje, to przesada. Szczerze? Przez to mam ochotę przestać wspierać tę grę.

Do tej pory Marvel Rivals zbierało pochwały za przyjazne podejście do graczy, takie jak możliwość zachowania karnetów bojowych na zawsze. Wprowadzenie kolejnej waluty może jednak świadczyć o niepokojącym kierunku rozwoju gry. Dla wielu graczy to pierwszy poważny zgrzyt w relacji z NetEase, choć kontrowersje wokół skórek pojawiały się już wcześniej.