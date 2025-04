Kontrowersje wokół skórki Doctora Strange'a w Marvel Rivals. Gracze czują się oszukani

Gracze są również niezadowoleni z ceny skórki, która kosztuje 2400 Jednostek, co czyni ją jedną z najdroższych w grze. Tym bardziej boli brak zgodności z tym, co przedstawiono w podglądzie. NetEase oferuje co prawda pakiet obu skórek (Doctora Strange’a i Scarlet Witch) za 3000 Jednostek, co jest bardziej opłacalne, ale nie rozwiązuje problemu braku oczekiwanych efektów wizualnych.

Warto dodać, że fani Doctora Strange’a już wcześniej narzekali na liczne nerfy tej postaci. Od startowego sezonu bohater został kilkukrotnie osłabiony, a premiera drugiego sezonu przyniosła kolejne zmiany, które znacząco ograniczyły jego siłę ofensywną i wytrzymałość. Wielu graczy uważa, że postać została potraktowana niesprawiedliwie, a teraz doszła do tego jeszcze kontrowersja związana z nową skórką. NetEeas stara się jednak słuchać graczy, dlatego sporo z nich pozostaje optymistycznych. Liczą na to, że firma uwzględni zwrot za dokonany zakup, a kolejne dodatki do Marvel Rivals będą bardziej przemyślane.