Neil Druckmann nie przejmuje się hejtem wokół Intergalactic: „Trzymaj się swojej wizji i rób to, w co wierzysz”

Podobne reakcje to dziś smutna codzienność w branży. Wystarczy przypomnieć kontrowersje wokół Wiedźmina 4, gdzie część fanów zareagowała oburzeniem na wieści, że protagonistką będzie Ciri. Sytuacja była tak poważna, że głos Geralta, Doug Cockle, musiał interweniować.

Neil Druckmann, szef Naughty Dog, zna to zjawisko aż za dobrze. W rozmowie z Last Stand Media przyznał:

Nie wiem, czy mogę dodać coś nowego do tej dyskusji. W mediach dzieją się rzeczy, które po prostu trzeba ignorować. Trzymaj się swojej wizji i rób to, w co wierzysz. Tak właśnie chcę, by artyści postępowali.