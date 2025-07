Neil Druckmann ma własny zestaw LEGO ze statkiem z Intergalactic: The Heretic Prophet. Zestaw nie trafi do sprzedaży, ale i tak możecie go mieć

Póki co o nowej grze studia Naughty Dog, czyli Intergalactic: The Heretic Prophet, nadal wiadomo bardzo niewiele. Jak dotąd zobaczyliśmy tylko efektowny zwiastun zaprezentowanym podczas The Game Awards 2024, ale wygląda na to, że projekt już teraz inspiruje fanów, w tym samego Neila Druckmanna, szefa studia. Przypomnijmy, że wszystko odbywa się w cieniu kontrowersji.

Czy LEGO Porsche 984 Tempest NDX trafi kiedyś do sprzedaży?

Na swoim profilu na Instagramie Druckmann pochwalił się zestawem Lego, przedstawiającym statek kosmiczny znany z zapowiedzi gry i mowa tu o Porsche 984 Tempest NDX. Tę nazwę ujawniono zaraz po premierze zwiastuna, a odpowiedzialna za nią była oficjalnie marka Porsche. Sam zestaw jest niezwykle szczegółowy i pokazuje statek z zupełnie nowych perspektyw, niewidzianych wcześniej w materiale promocyjnym.