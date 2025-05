Need For Speed: Underground RTX Remix z pełnym wsparciem Path Tracingu. Jeszcze lepsza grafika w „remasterze”

Need For Speed: Underground RTX Remix – nowa wersja moda wprowadza pełne wsparcie dla Path Tracingu

W marcu ubiegłego roku modder alessandro893 opublikował projekt Need For Speed: Underground RTX Remix, który korzysta z najnowszych technologii od Nvidii, aby dodać do starszych tytułów obsługę śledzenia promieni. Niedawno modyfikacja doczekała się nowej wersji oznaczonej numerem 0.4.1. Dzięki tej aktualizacji kultowa gra wyścigowa z 2003 roku po raz pierwszy zyskała pełne wsparcie dla technologii Path Tracing.

Gra wygląda zjawiskowo, jak na 22-letni tytuł. Choć nadal występują pewne niedoskonałości, jak np. ghosting pojazdów, to i tak jest to ogromny postęp względem wcześniejszych wersji moda. NFS: Underground z RTX Remix w aktualnej wersji jest już w pełni grywalne.

Mod możecie pobrać z tej strony, a poniżej zobaczycie gameplay prezentujący najnowszą wersję projektu. Need For Speed: Underground RTX Remix to kolejny przykład na to, jak technologia RTX Remix tchnie nowe życie w legendarne gry.