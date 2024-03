Need For Speed: Underground nie potrzebuje remastera. Gameplay z wersji RTX Remix

Technologia od Nvidii pozwala na ulepszenie klasycznych gier, nawet takich jak Need For Speed: Underground, które mogą zyskać drugie życie.

RTX Remix to świetna technologia, która pozwala na ulepszenie oprawy graficznej w starszych grach. Już wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć kilka przykładów nowości od Nvidii, w tym drugiej części Need For Speed: Underground. Teraz modder alessandro893 zaprezentował, jak wyglądałaby kultowa pierwsza odsłona serii z RTX Remix Mod. Za sprawą efektów Path Tracingu gra prezentuje się lepiej niż kiedykolwiek, nie potrzebując pełnoprawnego remastera.

Need For Speed: Underground oczarowuje grafiką z modem RTX Remix

Modder dodał do Need For Speed: Underground ponad tysiąc świateł za pomocą najnowszych narzędzi RTX Remix Tools. Udało mu się również przeskalować wiele tekstur, dzięki którym jakość obrazu jest jeszcze lepsza. Niestety niektóre elementy otoczenia wyglądają gorzej, jak chociażby drzewa, które posiadają oryginalne tekstury w niskiej rozdzielczości.