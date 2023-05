NFS: Underground 2 Remake po polsku. Nowy gameplay prezentuje liczne nowości

Need for Speed: Underground 2 Remake doczekał się sporej aktualizacji. Twórca projektu z kanału 2Unreal5Underground opublikował nowy gameplay, aby zaprezentować liczne zmiany, które zaszły w grze w ostatnich miesiącach. Jedną z największych nowości jest dodanie ruchu ulicznego na ulicach Bay View.

Kolejną dużą zmianą w porównaniu do poprzedniej wersji jest dodanie GPS-a za sprawą niebieskiej strzałki, która pokazuje prawidłowy kierunek jazdy. Twórca remake’u Need for Speed: Underground 2 poprawił również symulację modelu jazdy samochodów, aby auta były bardziej stabilne, a jazda nimi płynniejsza.

Need for Speed: Underground 2 Remake z polską wersją językową

Poprawek błędów i nowości jest bardzo wiele, a całą listę zmian twórca zaprezentował w opisie poniższego wideo. Polskich graczy zapewne zainteresuje fakt, że produkcja wspiera kinową lokalizację w aż dziesięciu językach, w tym również w naszym ojczystym języku.