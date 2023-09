Need for Speed: Underground 2 Remake wygląda coraz lepiej. Nowy gameplay

Kanał 2Unrea5Underground opublikował nowy film prezentujący rozgrywkę z Need for Speed: Underground 2 Remake, czyli fanowskiego projektu, który ma przywrócić kultową odsłonę popularnej serii ścigałek i zaprezentować ją nowym graczom. Produkcja powstaje już od dłuższego czasu, a od ostatniego materiału prezentującego grę w akcji minęło kilka miesięcy. Czas więc sprawdzić, jak produkcja prezentuje się po wielu tygodniach prac i jakie nowości zostały dodane do aktualnej wersji.

Need for Speed: Underground 2 Remake z nowym gameplayem i długą listą zmian w kolejnych wersjach

Twórca Need for Speed: Underground 2 Remake pochwalił się, że udało mu się stworzyć nową wtyczkę do dźwięków silnika, która została już zaimplementowana do gry. Autor twierdzi, że teraz wszystkie dźwięki silnika będą idealnie brzmiały i wkrótce pochwali się szczegółowym efektem swoich prac.