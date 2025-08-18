Motorsport Games przejmuje pełną kontrolę nad twórcami Le Mans Ultimate. Jak to się przełoży na rozwój gry?

Po długim i skomplikowanym procesie płatności, Motorsport Games oficjalnie stało się właścicielem Studio 397, odpowiedzialnego za rozwój Le Mans Ultimate i rFactor 2.

Choć wszyscy już tak naprawdę powielali informację, jakoby Studio 397 należało już do Motorsport Games to dopiero teraz stało się to oficjalnie i w stu procentach. Co ciekawe, przejęcie studia przeciągało się od kilku lat. Motorsport Games przejmuje twórców Le Mans Ultimate Pierwotnie transakcja została ogłoszona jeszcze 3 marca 2021 roku, kiedy to Luminis International B.V. i Technology In Business B.V. poinformowały o sprzedaży swojego zespołu deweloperskiego amerykańskiemu wydawcy z siedzibą w Miami. Choć warunki przejęcia zostały wówczas uzgodnione, pełna płatność była wielokrotnie odraczana.

Motorsport Games od lat zmagało się z problemami finansowymi, przez co mimo formalnego przejęcia, faktyczna własność technologii isiMotor 2.5, napędzającej rFactor 2 oraz Le Mans Ultimate, nie została do tej pory w pełni uregulowana. Dopiero w lutym 2025 roku, rok po premierze wczesnego dostępu do Le Mans Ultimate, firma zdołała wypracować z Luminis plan spłaty w pięciu ratach na łączną kwotę 750 tys. dolarów. Podczas konferencji poświęconej wynikom za II kwartał 2025 roku, prezes Motorsport Games Stephen Hood potwierdził, że zobowiązania zostały spłacone w całości:

Na początku lipca uregulowaliśmy pozostałą część płatności za Studio 397. Oznacza to, że firma ma teraz pełną i kompletną własność technologii oraz praw własności intelektualnej. Nie będzie już żadnych dalszych płatności, a my możemy w pełni korzystać z potencjału, jaki daje nam ta technologia, stojąca za rFactor 2, F1 Arcade i Le Mans Ultimate. Dzięki temu dopięciu transakcji Motorsport Games może od teraz w pełni kontrolować kierunek rozwoju swoich symulacji. Spółka, która w II kwartale 2025 roku wykazała zysk netto w wysokości 4,3 mln dolarów (dla porównania 2,1 mln rok wcześniej), zapowiada dalszy rozwój Le Mans Ultimate. Jeszcze we wrześniu mają pojawić się pierwsze dodatki z serii European Le Mans Series, a w kolejnych miesiącach gracze mogą spodziewać się trybu kariery dla jednego gracza oraz konsolowych wersji gry.