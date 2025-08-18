Zaloguj się lub Zarejestruj

Motorsport Games przejmuje pełną kontrolę nad twórcami Le Mans Ultimate. Jak to się przełoży na rozwój gry?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/18 09:30
Po długim i skomplikowanym procesie płatności, Motorsport Games oficjalnie stało się właścicielem Studio 397, odpowiedzialnego za rozwój Le Mans Ultimate i rFactor 2.

Choć wszyscy już tak naprawdę powielali informację, jakoby Studio 397 należało już do Motorsport Games to dopiero teraz stało się to oficjalnie i w stu procentach. Co ciekawe, przejęcie studia przeciągało się od kilku lat.

Le Mans Ultimate
Le Mans Ultimate

Motorsport Games przejmuje twórców Le Mans Ultimate

Pierwotnie transakcja została ogłoszona jeszcze 3 marca 2021 roku, kiedy to Luminis International B.V. i Technology In Business B.V. poinformowały o sprzedaży swojego zespołu deweloperskiego amerykańskiemu wydawcy z siedzibą w Miami. Choć warunki przejęcia zostały wówczas uzgodnione, pełna płatność była wielokrotnie odraczana.

Motorsport Games od lat zmagało się z problemami finansowymi, przez co mimo formalnego przejęcia, faktyczna własność technologii isiMotor 2.5, napędzającej rFactor 2 oraz Le Mans Ultimate, nie została do tej pory w pełni uregulowana. Dopiero w lutym 2025 roku, rok po premierze wczesnego dostępu do Le Mans Ultimate, firma zdołała wypracować z Luminis plan spłaty w pięciu ratach na łączną kwotę 750 tys. dolarów.

Podczas konferencji poświęconej wynikom za II kwartał 2025 roku, prezes Motorsport Games Stephen Hood potwierdził, że zobowiązania zostały spłacone w całości:

GramTV przedstawia:

Na początku lipca uregulowaliśmy pozostałą część płatności za Studio 397. Oznacza to, że firma ma teraz pełną i kompletną własność technologii oraz praw własności intelektualnej. Nie będzie już żadnych dalszych płatności, a my możemy w pełni korzystać z potencjału, jaki daje nam ta technologia, stojąca za rFactor 2, F1 Arcade i Le Mans Ultimate.

Dzięki temu dopięciu transakcji Motorsport Games może od teraz w pełni kontrolować kierunek rozwoju swoich symulacji. Spółka, która w II kwartale 2025 roku wykazała zysk netto w wysokości 4,3 mln dolarów (dla porównania 2,1 mln rok wcześniej), zapowiada dalszy rozwój Le Mans Ultimate. Jeszcze we wrześniu mają pojawić się pierwsze dodatki z serii European Le Mans Series, a w kolejnych miesiącach gracze mogą spodziewać się trybu kariery dla jednego gracza oraz konsolowych wersji gry.

Źródło:https://traxion.gg/motorsport-games-now-finally-owns-le-mans-ultimate-creator-studio-397

News
wyścigi
symulator
samochody
przejęcie
Symulatory
Wyścigowe
Simracing
transakcja
Motorsport
symulator samochodowy
samochodówki
Le Mans Ultimate
motorsport games
wyścigi samochodowe
Studio 397
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

