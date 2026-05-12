Need for Speed: Underground 2 Remake w nowej rozgrywce. Gameplay prezentuje zmiany, w tym ruch uliczny

Po dłuższym okresie ciszy twórca projektu zaprezentował postęp prac nad remake’iem NFS: Undeground 2.

Fanowski Need for Speed: Underground 2 Remake wciąż powstaje. Twórca projektu znany jako 2Unreal5Underground po kilkumiesięcznym okresie ciszy, kiedy to zaktualizował dostępne dla graczy demo, zaprezentował nowy gameplay, który pokazuje nowości i zmiany w aktualnej wersji ambitnego odświeżenia jednej z najlepszych odsłon wyścigowej serii od Electronic Arts. Need for Speed: Underground 2 Remake – nowy gameplay prezentuje ruch uliczny i przeciwników Deweloper poinformował, że w ciągu ostatnich tygodni udało się wprowadzić wiele istotnych zmian w Need for Speed: Underground 2 Remake. Choć sztuczna inteligencja przeciwników nadal potrafi zachowywać się w nieprzewidywalny sposób i powodować awarie, spora część problemów została już rozwiązana.

W najnowszej wersji gry zaimplementowano ruch uliczny, w tym cywilne samochody, jak również przeciwników w sportowych furach, których można spotkać na ulicach miasta. Można z nimi rywalizować zarówno podczas swobodnej jazdy, jak i w trybie kariery. Oznacza to, że otwarty świat zaczyna coraz bardziej przypominać to, co gracze pamiętają z oryginału.

Autor przebudował również zawieszenie pojazdów. Nowy system zapewnia znacznie większy zakres pracy amortyzatorów, lepsze działanie ograniczników oraz wyraźnie poprawia prowadzenie samochodów. Zmiany mają być szczególnie odczuwalne po lądowaniach po skokach, co przekłada się na większą kontrolę nad autem. Twórca podkreśla, że przed nim wciąż setki drobnych elementów wymagających dopracowania, jednak lista zadań systematycznie się skraca. Wszystko wskazuje więc na to, że fanowski remake Need for Speed: Underground 2 z każdym kolejnym miesiącem zbliża się do swojej premiery.

