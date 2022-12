Need for Speed: Underground 2 Remake urzeka na nowym gameplayu. Fani przenoszą grę na UE5

Need for Speed Unbound jest już dostępny dla graczy, którzy zdecydowali się kupić grę w pre-orderze. Jeżeli jednak najnowsza odsłona serii Was nie zainteresowała, to powinniście zwrócić uwagę na powstający remake NFS: Underground 2, nad którym prace trwają od jakiegoś czasu. Jeszcze w maju otrzymaliśmy pierwszy dłuższy gameplay prezentujący fanowski remake, a teraz twórcy podzielili się kolejnym etapem produkcji swojej gry, w którym zaprezentowali opcje dostosowywania wyglądu samochodów.